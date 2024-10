Muere hijo de Catalina Pulido tras varios días internado en la UCI: «Gracias por cada minuto que nos regalaste»

Durante la jornada de este miércoles 30 de octubre, se confirmó la muerte de Sasha Von Knorring Pulido, hijo mayor de la reconocida actriz nacional Catalina Pulido, quien hace días se encontraba en estado crítico.

Cabe destacar que desde hace dos semanas que el joven de 28 años se encontraba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Dávila, donde llegó a estar en coma inducido.

De hecho, Catalina Pulido, quien se encontraba en Perú, en el reality «Ganar o Servir» de Canal 13, al enterarse de la situación de su hijo, decidió devolverse a Santiago para acompañarlo.

Catalina Pulido compartió sentido mensaje por la partida de su hijo mayor

Catalina Pulido compartió un sentido mensaje a través de sus redes sociales tras el fallecimiento de su hijo mayor.

«Mi príncipe, el de los ojos profundos y honestos. La sonrisa dulce y carcajada estruendosa (…) Mi niñito de oro. Mi caballero buen mozo y atento. No tengo palabras para darle gracias a la vida por haberme escogido como tu mamá…», indicó en su cuenta de Instagram.

«Eras demasiado sensible y bondadoso para este mundo. Viviste a concho y tan intensamente», agregó Catalina Pulido.

En este sentido, la actriz también expresó: «La materia se transforma y estaremos más juntos que nunca…. Sé que estarás con Juancris y con todos los rockeros que tanto te apasionaban».

«Gracias por cada minuto que nos regalaste. Sé libre, vuela alto. Hasta pronto amor mío. Nos encontraremos y nos abrazaremos cagados de la risa. Me faltará mi compañero de recitales. Pero cada vez que escuche nuestros temas, estarás presente conmigo…. No me cansaré de decírtelo nunca… TE AMO», agregó Catalina Pulido.