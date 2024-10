No habría renunciado: revelan que esta sería la verdad detrás de la supuesta salida del Negro Piñera de Palabra de Honor

Recientemente, surgió un nuevo giro con respecto a la supuesta salida de Miguel «Negro» Piñera de Palabra de Honor.

Recordemos que en primera instancia, en el programa «Que te lo digo», se reveló que el cantante habría renunciado al reality de Canal 13.

«Dijo que no daba más, que estaba cansado, que no le gustaban las duchas de agua fría, que no le gustaban los participantes, y que efectivamente no le gustó el encierro y por eso, habría decidido renuncia», expresó el periodista Luis Sandoval en el espacio ya mencionado.

Sin embargo, recientemente en el mismo «Que te lo digo» se entregó nueva información sobre la supuesta salida del Negro Piñera de Palabra de Honor.

En este sentido, Luis Sandoval contó que el músico habría tenido un preocupante accidente en el reality de Canal 13.

Luis Sandoval entregó nueva información con respecto a la supuesta salida del Negro Piñera de Palabra de Honor

«Protagonizó un grave accidente que terminó con su radical salida de Palabra de Honor. No solo eso, está actualmente con licencia médica. Es complicado», señaló el periodista sobre la supuesta salida del Negro Piñera

Además, Luis Sandoval indicó que «está actualmente en cama».

En este sentido, el periodista señaló que la caída del hermano del expresidente no fue en una prueba física.

«No fue protagonizado en una competencia, este accidente fue fortuito. Iba caminando cuando de repente, sin querer, tropieza, cae de espalda y da con todo su cuerpo en una parte que era muy complicado caer», expresó.

Además, en «Que te lo digo» dieron a conocer que tras la caída, el Negro Piñera habría sido llevado a un centro asistencial.

«El doctor examina a este famoso y dice ‘tú no puedes seguir encerrado, debes regresar a Chile con licencia médica, reposo absoluto y si el tiempo lo permite, tú puedes volver a este encierro‘», detallaron.