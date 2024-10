Conmoción en el mundo del fútbol: murió exjugador de Colo Colo a los 30 años

Durante la jornada de este miércoles se confirmó el fallecimiento de Mou Jadama, exfutbolista que nació en Gambia y posteriormente lo adoptó una familia estadounidense.

Según consignó AS Chile, el exdeportista que actualmente tenía 3o años, estuvo en las divisiones inferiores de Universidad de Chile, sin embargo, luego se integró a Colo Colo, club en el que debutó de manera profesional durante el 2013 en Copa Chile.

En el 2016, Mou Jadama llegó a Coquimbo Unido y jugó cuatro encuentros, para luego volver a Estados Unidos.

Vale señalar que en conversación con el medio ya nombrado, Ignacio Gutiérrez, quien milita en Everton, entregó detalles sobre la partida del exjugador de Colo Colo.

«Supe que fue un accidente en Estados Unidos, me enteré por un amigo en común. Es muy chocante lo que le pasó», señaló.

Es importante señalar que Colo Colo se refirió a la partida de Mou Jadama y entregó unas sentidas palabras.

«Lamentamos el sensible fallecimiento del ex jugador formado en Colo-Colo, Modou Jadama, quien defendió la camiseta del Eterno Campeón entre el 2013 y 2016. El ex defensa llegó muy joven a los albos, donde completó su período de formación. Extendemos nuestras condolencias a toda su familia y amigos», señalaron a través de redes sociales.

Lamentamos el sensible fallecimiento del ex jugador formado en Colo-Colo, Modou Jadama, quien defendió la camiseta del Eterno Campeón entre el 2013 y 2016. El ex defensa llegó muy joven a los albos donde completó su período de formación. Extendemos nuestras condolencias a toda… pic.twitter.com/QEWPD3kpoa — Colo-Colo (@ColoColo) October 2, 2024

Muere Mou Jadama, exjugador de Colo Colo

Mou Jadama nació el 17 de marzo del 1994 en la capital de Gambia, Banjul.

Cabe destacar que Gambia es un pequeño país que se encuentra en el occidente de África.

Luego, el exjugador de Colo Colo, llegó a Estados Unidos cuando tenía entre cuatro y cinco años.

En este sentido, según consignó AS Chile, en el 2015, Mou Jadama indicó: «Una familia me adoptó. Al principio fue difícil, extrañaba a mis padres. Con el tiempo me fui sintiendo mejor, sobre todo cuando entré al colegio.

También te puede interesar: ¿Octubre con lluvia en la Región Metropolitana?: Revisa acá el pronóstico del tiempo para los próximos días en Santiago