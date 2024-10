Polimá Westcoast se lanzó sin filtro en contra de La Junta y Julio César Rodríguez: «Pueden irse directo a la…»

Durante la tarde de este miércoles, el cantante urbano Polimá Westcoast criticó sin filtro al programa «LaJunta» y a su animador Julio César Rodríguez.

Cabe destacar que el conflicto ocurrió luego de que desde el medio de comunicación compartieron una publicación en Instagram en la que indicaron que el artista iba a ser parte del cierre de campaña de un candidato a alcalde del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) en Independencia.

«Esta semana, Polimá Westcoast anunció por sus redes un concierto gratuito en Plaza Chacabuco, Independencia, comuna en la que nació. Sin embargo, la información publicada habría estado incompleta, puesto que no informó que se trataba de un cierre de campaña política», expresaron desde LaJunta.

Frente a esto, el cantante chileno uso sus redes sociales para aclarar la situación.

Polimá Westcoast criticó sin filtro a «La Junta» y a Julio César Rodríguez

A través de historias en su cuenta de Instagram, Polimá Westcoast se refirió a la situación. En este sentido, indicó: «Yo no formo parte de ningún partido político y no creo en autoridades. A mí no me metan en we…, que mucho me ha costado llegar a donde estoy. Yo voy a cantar para mi pueblo, a sacarlos un rato de lo que sea que estén pasando. Sentía que es un buen espacio para entregarle el micrófono al pueblo».

Además, expresó: «A mí me contactó la Municipalidad de Independencia para realizar un concierto gratuito para toda la gente que no tiene acceso a comprar un ticket, y yo sin pensarlo un segundo accedí… ¡Ahora salieron con un cierre de campaña de un w… que ni conozco!»

Sin embargo, esto no fue todo. Resulta que Polimá Westcoast también lanzó duras críticas para «La Junta» y Julio César Rodríguez.

«Pueden irse directo a la conc…, porque jamás han apoyado al pueblo, son puros cuicos cu… que nacieron con todas las oportunidades del mundo. Son todos falsos y no les crean cuando dicen que les importa la música chilena», expresó.

«No crean en la @lajuntaplus, ni La Junta Oficial, que hace rato vienen llenándose los bolsillos con los artistas y no saben los we… que están detrás de todo eso… Pueden irse directo a la con… todos y cada uno incluyendo al JC», añadió en otra historia.

Además, Polimá Westcoast expresó: «Ahí tení material pa que lo hablí en el matinal pollo con…».