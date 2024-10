Reportan que el periodista Rodrigo Sepúlveda sufrió lamentable pérdida familiar

Durante la jornada de este domingo se dio a conocer que el periodista nacional, Rodrigo Sepúlveda, pasa por un complicado momento familiar.

De acuerdo a lo comunicado, por Página 7 que se contactó con fuentes dentro de Mega, falleció el padre del reconocido comunicador.

Cabe destacar que según lo informado por el medio ya nombrado, el hombre, llamado Félix, habría muerdo en su casa, la que está ubicada en la comuna de Las Condes.

Por otro lado, es importante señalar que según informó La Hora, hace poco tiempo, el adulto mayor se sometió a una cirugía al corazón con el objetivo de ponerse un marcapasos.

Vale mencionar que Rodrigo Sepúlveda no se ha referido al tema de manera pública. Además, cerró su cuenta de Instagram.

La relación de Rodrigo Sepúlveda con su padre

Cabe destacar que en diversas oportunidades, tanto en televisión como en redes sociales, Rodrigo Sepúlveda ha demostrado la cercana relación que tenía con su papá.

En este sentido, es importante señalar que durante la celebración del Día del Padre del 2022, el conductor de Meganoticias Alerta hizo una profunda reflexión.

«Cada uno lo celebra de forma distinta. Hay algunos que no tienen su padre aquí al lado, hay algunos que no pueden darle un abrazo físicamente, o que no pueden darle un beso a su papá», señaló en dicha oportunidad el conocido periodista nacional.

Asimismo, Rodrigo Sepúlveda indicó: «Agradézcanle siempre, porque les dio la vida».

«Aquellos que lo tienen al lado, aprovechen de decir lo que sienten, comuníquense, no pierdan minutos, no pierdan segundos de la vida», agregó el conductor de Meganoticias Alerta.

Además, en dicha instancia, Rodrigo Sepúlveda también expresó: «Abrácenlo y díganle ‘papá te quiero’ (…) Comuníquense, expresen lo que sienten, no se queden con eso. Dale un beso, llámalo, agarra el teléfono y llámalo».