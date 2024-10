Revelan que destacado humorista chileno habría llegado a un acuerdo para ser parte del Festival de Viña 2025: conoce cuáles fueron sus exigencias

Entre el 25 de febrero y el 1 de marzo del próximo año se llevará cabo el esperado Festival de Viña 2025.

De este modo, existe gran incertidumbre con respecto a los artistas y comediantes que se presentarán en el prestigioso evento.

En este sentido, recientemente se conoció que un popular humorista estaría listo para ser parte del Festival de Viña 2025.

Revelan que Edo Caroe estaría listo para ser parte del Festival de Viña 2025

De acuerdo a lo informado por La Tercera, ya habría un acuerdo para que el reconocido humorista nacional sea parte del Festival de Viña 2025.

Cabe destacar que en una entrevista que realizó en agosto, Edo Caroe con el medio ya nombrado entregó detalles sobre sus exigencias para sumarse al certamen viñamarino.

De este modo, en dicha oportunidad el humorista indicó que dentro de sus condiciones estaba que las lucas «sean buenas» y que su rutina «no esté tan censurada».

«Creo que una condición para que uno acepte Viña es qué tanta libertad va a tener mi material en el escenario», le expresó Edo Caroe a La Tercera en aquella instancia.

Además, el popular humorista también expresó: «A veces te piden que saques el nombre de esta marca o te dicen que esto está muy pesado, y vas viendo que tu rutina va perdiendo potencia y fuerza».

«Mejor no hacerlo e ir cuando tengas una rutina que va a funcionar. Quizás por eso me he demorado tanto en ir, o porqué no he aceptado las otras invitaciones a Viña. Hay mucho que perder en caso de que el público esté hostil», agregó Edo Caroe.

Es importante señalar que en el 2016 el humorista nacional se presentó en el Festival de Viña. Instancia en la que tuvo gran éxito.

Por otro lado, según informó La Tercera, otros de los humoristas que estarían negociando para ser parte del evento viñamarino son Pedro Ruminot, Chiqui Aguayo y Bombo Fica.