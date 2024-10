«Todavía puedo mostrar»: Patricia Maldonado sorprende tras revelar que sumará plataforma de contenido para adultos

Últimamente, has sido varios los famosos y famosas que se han sumado a las plataformas de contenidos para adulto en nuestro país. En este sentido, recientemente Patricia Maldonado sorprendió tras revelar que tomó la decisión de sumarse a este osado y lucrativo negocio

Cabe destacar que la noticia fue entregada por parte de la opinóloga en el programa «Tal Cual» de TV+.

Esto ocurrió luego de que Raquel Argandoña le consultó: «¿Es verdad que vas a abrir el OnlyFans tuyo?».

Frente a esto, Patricia Maldonado respondió: «Sí, lo tengo decidido. Porque mira, no tengo ningún cargo público, no estoy siendo juzgada por nada, intervenida, no tengo arresto domiciliario, soy una persona común y corriente».

En este sentido, agregó: «O sea, puedo hacerlo perfectamente bien. Creo que todavía puedo mostrar ciertas partes, con técnica, obviamente».

¿Cómo podría reaccionar el esposo de Patricia Maldonado?

En esta misma instancia, Raquel Argandeña le consultó sobre la opinión de su esposo, Jorge Pino, sobre esta iniciativa.

Frente a esto, Patricia Maldonado dejó en claro su independencia con respecto a sus decisiones. «No tengo por qué preguntarle. Estoy en una edad en que ya no le pregunto nada de lo que quiero», indicó.

Posteriormente, en el programa de TV+ se empezaron a mostrar imágenes antiguas de la exrostro de Mega, las que fueron elogiadas por parte de sus compañeros.

Es importante señalar que diversos rostros del espectáculo nacional se han sumado a plataformas de contenido para adultos. Algunas de estas son Faloon Larraguibel y Adriana Barrientos.

Además, recientemente, la exparticipante de Gran Hermano Chile, Jennifer Galvirini, más conocida como Pincoya también sorprendió con su arribo a Onfayer.

