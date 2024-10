Reconocida figura de la TV chilena sorprendió tras confirmar el quiebre de su relación amorosa: «Quiero aclarar que yo…»

Durante la jornada de este lunes 28 de octubre, Cony Capelli sorprendió en redes sociales tras compartir un sentido mensaje con respecto al fin de su relación amorosa con el peruano Luis Miguel Castro.

La joven que logró ganar la primera versión de Gran Hermano Chile, a través de una historia en su cuenta de Instagram, compartió una reflexión sobre su ruptura.

La sincera reflexión de Cony Capelli tras reciente ruptura amorosa

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Cony Capelli indicó: «Una vez más, me encuentro en la injusta posición de tener que aclarar detalles íntimos de mi vida privada por los constantes comentarios que se ha hecho a partir de dichos de terceras personas sobre mí».

En este sentido, la joven confirmó el quiebre amoroso. «Quiero aclarar que yo ya no me encuentro en una relación amorosa hace un tiempo y que las razones tienen que ver únicamente con mi ex pareja y yo», expresó la participante de Top Chef VIP.

«No pensé que tendría que salir a aclarar algo debido a que mi relación me corresponde únicamente a mí y a él, por lo que no es de incumbencia de nadie mi estado civil actual, pero ya que debido a que incluso en un vivo el día de ayer se mencionó su nombre, muchas personas se atribuyeron el derecho de escribirle de manera ofensiva», agregó Cony Capelli.

Además, la exparticipante de Gran Hermano Chile mencionó que mantiene una buena relación con Luis Miguel Castro.

«Nosotros con mi ex pareja mantenemos una relación de mucho cariño y apoyo. Ambos como adultos nos deseamos lo mejor y no nos manejamos en el lenguaje que muchos hablan, ya que es la relación más bonita que he tenido y no dejaremos que eso se ensucie por suposiciones falsas», expresó Cony Capelli.

Por último, la joven indicó: «Gracias y un abrazo a todos quienes apoyan y comunican de una manera amable, cariñosa y respetuosa. Quien busca fama, encuentra ruinas».