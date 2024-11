Confirman que Arturo Vidal fue conducido a comisaría tras denuncia de agresión sexual en contra de jugadores de Colo Colo

Hace algunas horas se conoció que jugadores de Colo Colo fueron denunciados por una presunta agresión sexual.

Vale señalar que los deportistas estaban en un bar ubicado en la comuna de Vitacura. Acá festejaron los cumpleaños de Lucas Cepeda y de Vicente Pizarro según dio a conocer AS Chile.

De acuerdo a lo informado por T13, cuatro mujeres fueron parte de la celebración. De estas tres se habrían ido, sin embargo, una de ellas se quedó en el lugar.

Luego, llegó la hermana de la presunta víctima para ir a buscarla y acusó que podría haber sido drogada.

Es importante mencionar que la Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó que se inició una investigación en contra de algunos jugadores de Colo Colo. Dentro de estos se encuentra Arturo Vidal.

Arturo Vidal fue llevado a comisaria

De acuerdo a ADN, durante la mañana de este lunes, desde Carabineros dieron a conocer que Arturo Vidal fue trasladado hacia una comisaria tras la denuncia.

«Fue trasladado a la 37a comisaría, dentro del contexto de estas primeras diligencias e indagaciones que se están realizando bajo la figura de un control de identidad investigativo, luego de lo cual pudo continuar con sus actividades» indicó el coronel Gerardo Aravena, de la Prefectura Santiago Andes.

«Se realizaron varios empadronamientos, no solamente a esta persona (Vidal). No obstante, conforme a algunos antecedentes, los carabineros tomaron la determinación de que en este caso en particular se realizara un control de identidad investigativo en la comisaría», agregó.

De este modo, también mencionó que «a las otras personas se les realizó control de identidad preventivo en el lugar, que también quedaron empadronados y probablemente también van a ser citados en algún minuto a prestar declaraciones».

Es importante mencionar que durante la jornada de ayer, antes de esta situación y la denuncia, Colo Colo jugó contra Deportes Iquique. Instancia en que los albos ganaron por 3 a 0. De este modo, dieron un nuevo paso para poder ser campeones.