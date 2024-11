«Pétalos»: Shirel fusiona el pop y el funk carioca en su nuevo lanzamiento

¡Alerta de temazo! La destacada artista chileno-peruana combina en esta ocasión la esencia del pop con la vibrante energía del funk carioca, logrando un sonido único y pegajoso que atrapará tanto a sus seguidores como a quienes la descubren por primera vez.

Pétalos, producida por Pablo Feliu y que sigue la línea de la búsqueda clara de sonido elaborado y lleno de nuevos recursos, llega como una reflexión nostálgica sobre un amor que ya no está, pero sigue presente en la mente, haciendo guiño a la dinámica de sacar pétalos de una flor, que inspiró al coro “me quiere, no me quiere”.

Pétalos: la nueva apuesta de Shirel

Respecto a las sensaciones del nuevo hit, Shirel menciona que «para mí esta canción se siente como estar tomándote algo con tus amigos. Contándoles los últimos chismes de tu vida amorosa, al momento de arreglarse antes de salir a bailar, al atardecer en la playa».

Además, agregó que «busqué retratar el limbo de cuando una relación no termina de hacerse real ni de morirse, y estas situaciones me hacen sentir como una niña arrancándole pétalos a una flor, jugando al me quiere no me quiere».

Con relación al proceso creativo de «Pétalos», Shirel comentó que «he disfrutado mucho experimentar con las dos dimensiones centrales de una canción: la sonoridad y la letra, y hacerlas contrastar. Y en el caso de esta canción, me encanta jugar con la idea de tomarse las cosas de una forma más liviana y con sentido del humor. Esta canción nace desde ahí, de buscar esa alquimia», cerró.

Este lanzamiento confirma el crecimiento de Shirel en Chile, donde ha logrado grandes hitos como su show con entradas agotadas en Matucana 100 y su participación junto a Morat en el Estadio Bicentenario de La Florida. Al día siguiente, abrió el concierto de Matteo Bocelli en el Movistar Arena, cantando ante más de 40.000 personas en solo un fin de semana.

A finales de octubre, Shirel dio el siguiente paso en su carrera internacional con su primera visita a España, un mercado clave que espera conquistar como punto de partida hacia la escena europea.

La versatilidad y creatividad de la artista se escucha en la composición y producción de su nuevo single, que ya se encuentra rompiendo en radios nacionales.