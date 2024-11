Conmoción por muerte de destacado actor de series como The Walking Dead y One Tree Hill a los 35 años

El popular actor Paul Teal, quien es conocido por sus papeles en diversas series de televisión como The Walking Dead: World Beyond y One Tree Hill, falleció el pasado viernes 15 de noviembre en el Hospital de Raleigh, en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Cabe destacar que el intérprete tenía 35 años y perdió la vida tras complicaciones de un cáncer.

La lamentable noticia la entregó su pareja Emilia Torello, mediante una sentida publicación en su cuenta de Instagram.

«El hombre más reflexivo, inspirador, disciplinado, amoroso y lleno de vida falleció el pasado viernes. Paul, fuiste mi alma gemela, mi futuro esposo, mi roca y mi todo», indicó Torello.

«Te llevaron demasiado pronto, en una batalla que luchaste valientemente sin fallar», añadió.

Asimismo, TVN informó que Emilia Torello dio a conocer a TMZ que en abril, Paul Teal fue diagnosticado de cáncer neuroendrocrino de páncreas en etapa IV.

«Era el hombre con más talento que he conocido. Cuando se proponía algo, no había quien le parara. Era la persona más diligente y dedicada. Creía de todo corazón que saldría adelante gracias a esas cualidades. Eso es lo que hace que esta pérdida sea aún más trágica», señaló.

La trayectoria de Paul Teal

Paul Teal fue parte de la séptima temporada de la serie «One Tree Hill», interpretando a Josh. Además, también apareció en series como George & Tammy, Goode Behavior, Shots Fried y The Walking Dead: World Beyond.

Además, el actor también es conocido por sus interpretaciones teatrales. Resulta que participó en obras como Sweeney Todd, Newsies y Rent.

Por otro lado, Paul Teal también forma parte de «The Hunting Wives«, drama que está previsto que se estrene en 2025. Acá hizo el papel del pastor Pete.

La partida del intérprete, ha generado gran conmoción en Hollywood. Tanto en sus seguidores como en quienes tuvieron la oportunidad de trabajar con él.