«Un romance 100% real»: Entregan detalles sobre la relación entre Américo y popular figura de la televisión chilena

Durante este fin de semana, Cecilia Gutiérrez dio a conocer unos registros de Américo con la exrostro de TVN, Yamila Reyna, en los que aparecen paseando en el Parque Bicentenario.

«Hoy (domingo) vieron paseando en el Parque Bicentenario a Yamila Reyna y Américo. Estaban con el perrito de él», indicó la periodista en su canal de difusión. Asimismo, agregó: «El miércoles también estaban en el evento de Barandarian».

Esto generó rumores de romance y recientemente entregaron nuevos detalles al respecto.

Entregan detalles sobre el supuesto romance entre Américo y Yamila Reyna

En el programa «Sígueme» de TV+, el periodista Michael Roldán entregó detalles con respecto a la relación de Américo y Yamila Reyna.

«Yo en este caso me traté de comunicar con los dos. Américo, todavía estoy esperando que me conteste de la otra vez. Yamila tampoco me contestó», indicó el comunicador.

Además, Michael Roldán dio a conocer que conversó con cercanos al artista.

«Tengo entendido que estaríamos en condiciones de asegurar acá que esas imágenes corresponden -según mi reporteo- a que ellos están en un romance 100% real», expresó.

«Me hablan de una relación de aproximadamente dos meses. No estamos hablando de una o dos semanas», agregó Michael Roldán.

Por otro lado, Gisella Gallardo, amiga de la exesposa de Américo, indicó que el popular cantante lleva un año de separado. Además, contó: «Entiendo que el entorno cercano de Américo no tenía idea de esto y se enteró por las imágenes que se filtraron».

Asimismo, Sergio Marabolí también entregó detalles al respecto. «Lo que dice Michael es verdad. Américo conoció a Yamila Reyna hace 5 años haciendo eventos. Él cantaba canciones del padre de Yamila, que es un cantante de cumbia muy famoso en Argentina», señaló.

«El asunto es que, en las fondas del Parque O’Higgins, terminando la última jornada, se dieron un beso. Ahí parte el romance. Esta relación viene de ahí», añadió en el espacio de TV+.

Además, en el programa indicaron que Américo y Yamila Reyna van a volver a compartir en un evento privado que se desarrollará en TVN, donde la trasandina va a animar. «Ahí lo podrían confirmar», señalaron.