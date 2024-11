Daniel Fuenzalida se lució en los Premios Cordilleras 2024: «Ahora Caigo» y el podcast «¿Cómo Están Los Weones?» fueron galardonados

En la noche de este miércoles 27 de noviembre se realizó la ceremonia de los Premios Cordillera. En esta instancia se reconoce a lo mejor de la televisión nacional y las redes sociales mediante voto popular.

Nuestro querido Daniel Fuenzalida se lució en esta premiación. Resulta que el programa «Ahora Caigo» y el poscast «¿Cómo Están Los Weones?» fueron galardonados.

Daniel Fuenzalida triunfó en los Premios Cordillera 2024

El programa de concursos de TVN que es conducido por el locutor de Central RadioActiva recibió el premio a «Mejor Programa Familiar». En tanto, el podcast, en que el exHuevo comparte con Rosario Bravo se coronó en la categoría de «Mejor Podcast».

Vale Señalar que «Ahora Caigo» se quedó en el primer lugar luego de conseguir más de 159 mil votos. 3 mil votos más de su competencia más cercana «Qué Dice Chile».

Por otro lado, «¿Cómo Están Los Weones»? se coronó como «Mejor Podcast» tras conseguir sobre 187 mil votos. Luego lo siguió «Tomás va a Morir» tras sumar poco más de 61 mil de las preferencias.

Estos reconocimientos se dan en medio del buen momento profesional que vive Daniel Fuenzalida, quien se encuentra trabajando con todo en RadioActiva, TVN y su podcast «¿Cómo Están Los Weones»?.

Cabe destacar que después de recibir el premio a «Mejor Programa Familiar», junto al equipo de «Ahora Caigo», Fuenzalida señaló: «Hemos logrado reunir a los grandes, a los chicos frente a un televisor. Agradecer de forma personal a TVN que me llamó, luego de una larga vuelta que me di y este año me llamó TVN con este proyecto de Ahora Caigo, agradecer a todos los trabajadores de la televisión pública».

