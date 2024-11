Daniela Aránguiz regresó a «Sígueme» y lanzó un potente mensaje para Chilevisión: «me faltaron el respeto»

Durante la jornada de este martes, Daniela Aránguiz regresó al programa «Sígueme» de TV+. Instancia en la que se refirió a su visita a Jorge Valdivia.

Recordemos que el exfutbolista de la Selección Chilena abandonó la cárcel de Rancagua, luego de que se revocó su prisión preventiva y quedó con arresto domiciliario nocturno.

Frente a esto, en el programa de TV+, Daniela Aránguiz se refirió a las especulaciones de que habría pasado la noche con Jorge Valdivia.

«Quiero aclarar un punto que se especuló de que yo había pasado la noche con Jorge.Yo quiero recordarle a todo Chile que yo soy la madre de los hijos de Jorge y lo voy a ser hasta el día que se muera; y si mis hijos quieren ver a su padre, ahí va a estar su madre para llevarlos y apoyarlos», expresó la exchica Mekano.

Además, agregó: «Jorge ayer estuvo con su mamá y su hermano, estuvo súper contenido. Creo que ellos tenían que tener su espacio y yo esperé un momento para que compartiera solito con sus hijos. Tomamos desayuno y fue súper bonito».

Daniela Aránguiz lanzó potente mensaje en «Sígueme»

En su regreso a TV+, Daniela Aránguiz lanzó un potente mensaje a Chilevisión y a quienes habrían hablado mal sobre ella.

«Mi cumpleaños no lo voy a suspender, pero voy a cambiar la fecha. Hay eliminados y hay una lista negra de todos los que hablaron mal de mí. Hice una lista negra de toda la gente que se aprovechó de mi vulnerabilidad», señaló.

«He estado muy vulnerable y mucha gente habló muchas cosas de mí, cosas en que yo no tendría por qué ni siquiera ser nombrada, porque aquí yo no tengo culpas de nada, no hice nada. Creo que me faltaron el respeto, sobre todo Chilevisión», agregó Daniela Arnaguiz.

En este sentido, la exchica Mekano expresó: «Yo le pedí, le rogué al director del programa ‘Podemos Hablar’ no mostrar una entrevista que yo misma di, pero al final lo hicieron para provocar morbo y más daño».

«Y yo creo que cuando uno está en el suelo, no hay que pisotear a la gente, porque esa gente después se vuelve a parar. Yo sabía que iban a hacer eso, es una entrevista que yo di hace un año atrás, yo estaba en un tema de una pelea gigante con Jorge, estábamos en pleno divorcio, separándonos y todo. Y creo que fue muy mal intencionado», agregó.