Pedro Ruminot impacta tras revelar delicada condición de salud que padece: «No estoy dispuesto a ceder ni a rendirme»

En «Al piano con Lucho», programa de TV+ que es conducido por Luis Jara, estuvo presente Pedro Ruminot. En esta instancia, el humorista se sinceró con respecto a un tema muy personal.

En esta instancia, el exintegrante del Club de la Comedia habló por primera vez de manera pública de un diagnóstico médico con el que ha estado lidiando durante varios años.

Resulta que Pedro Ruminot reveló que harto tiempo que está luchando contra una complicada depresión.

«Yo me he tenido que arreglar y me voy a tener que seguir arreglando, llevo en terapia como 15 años y sigo yendo. (…) Lo necesito y necesitaba sanarme de dolores», indicó el popular comediante nacional.

Asimismo, en esta oportunidad, Pedro Ruminot expresó: «Yo no veo el dolor, o la pena, o las cosas malas que me pasan como un karma, no es algo que voy a andar por la vida diciendo: ‘me pasó esto y estoy sufriendo’. Además, yo siempre he tenido depresión endógena».

Pedro Ruminot reveló cómo lo ayudó Eduardo Bonvallet

Además, Pedro Ruminot recordó a Eduardo Bonvallet.

«Me ayudó mucho en mi adolescencia Bonvallet, Eduardo Bonvallet. Lo escuchaba todos los días. Si hay una persona a la que le agradezco en la vida, es Bonvallet. Lo escuchaba, lo escuchaba y me sentía cada vez mejor. De hecho, cada vez que no me siento muy bien lo pongo en YouTube», reveló en el programa de TV+

Posteriormente, con respecto a la depresión que padece, Pedro Ruminot señaló: «Hay días malos, pero no estoy dispuesto a ceder ni a rendirme».

«Cada día que yo me levanto y digo: ‘no, yo no me voy a rendir’. Si esto es una batalla diaria y con todo lo que significa ser yo, mis problemas, mi historia, mis penas, mis alegrías. Pero no estoy dispuesto a que mis niños me vean mal», agregó el esposo de Alison Mandel.