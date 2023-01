«Pensé que estaba bromeando»: Pedro Ruminot revela cómo inició su romance con Alison Mandel

El más reciente capítulo de Socios de la Parrilla estuvo protagonizado por dos queridos periodistas de la estación: José Luis Repenning y Priscilla Vargas.

Ambos rostros de Canal 13 se refirieron a su amistad y al eterno de rumor de su romance, que no se ha detenido hasta la actualidad. En ese contexto, fue Pedro Ruminot quien habló de cómo pasó de ser amigo de su pareja, Alison Mandel, al inicio de la relación que ya fue consumada con un retoño.

La anécdota de Pedro Ruminot con su amorcito

En torno a las especulaciones sobre la relación entre ambos periodistas, Priscilla Vargas afirmó que en ocasiones es un problema. «Por eso nadie me invita a salir, porque nos ligan», sostuvo la animadora.

Mientras que a la hora de escoger a alguien para preservar la especie, frente a la pregunta que Pancho Saavedra le hizo a Priscilla Vargas, si se queda con Jorge, «Repe», Pedro o Rodrigo Barañao. Ahí fue cuando la animadora de «Tu día» escogió a Repenning.

«Comería bien, tendríamos muy buenas conversaciones, discutiríamos, nos reconciliaríamos y lo pasaríamos muy bien», justificó la comunicadora en Socios de la Parrilla.

Eso sí, la ex Mega indicó que la presión social para verlos juntos es contraproducente. «Mientras nos sigan ‘shippeando’ vamos a seguir solteros. La gente quiere vernos juntos, son súper cariñosos. Una vez íbamos caminando y la señora que estaciona autos nos gritó: ‘¡Sean felices!'», recordó.

Adicionalmente, Priscilla le preguntó a Pedro Ruminot cómo lo hizo para pasar de su amistad con Alison Mandel a un romance.

«Ella tomó la iniciativa, sino yo no habría hecho nada», dijo el comediante. Asimismo, Ruminot agregó: «cuando me lo insinuó yo dije ‘Esto es una broma, una apuesta’. Yo de verdad pensé que estaba bromeando y no la tomé en cuenta. Nunca he entendido las indirectas y mucho menos las insinuaciones. Hasta que un día me dijo ‘¡Me gustas, h…, me gustas, entiende!'», contó el ex Club de la Comedia.