Esta sería el jugoso sueldo que recibiría Paty Maldonado en Primer Plano: «Por solo cuatro capítulos…»

El regreso de la farándula a la pantalla chica era inminente, desde los realitys a los programas dedicados al mundo del espectáculo, donde uno de los más esperados es «Primer Plano», icónico espacio televisivo nacional que tiene como fecha de retorno el 8 de diciembre.

En este contexto, una de las panelistas confirmadas es Patricia Maldonado, quien regresa al equipo de Chilevisión para ser parte de la nueva entrega de «PP».

Por otro lado, las filtraciones van y vienen, y durante las últimas horas se reveló cuál sería el sueldo de Patricia Maldonado.

El millonario sueldo que ganaría Patricia Maldonado en Primer Plano

Según consignó el diario La Hora, las negociaciones estarían más que bien con la opinóloga, y se echaría al bolsillo una buena cantidad de dinero.

«Además de un contrato con varios ceros, la opinóloga logró que se le respetara la doble militancia y se mantendrá también en el panel de Tal cual, de TV+», comentaron.

Asimismo, señalaron que Paty Maldonado ganaría un millonario sueldo «nada menos que $8 millones que fue lo convenido con Chilevisión a cambio de los cuatro programas al mes de Primer Plano».

Las ácidas declaraciones de Maldonado

Hace algunos días, Maldonado confirmó su arribo a Primer Plano, pero fiel a su estilo, lanzó unas polémicas declaraciones.

«Me voy a integrar, pero a mí me gusta jugar. Yo no voy a ninguna parte a pasarlo mal. Estoy en una edad en que ya no tengo control. Si me parece algo malo, te mando a la conche… en un segundo. Entonces, quiero estar en un lugar seguro y tranquilo», señaló en aquella ocasión.

Además, cerró diciendo que: «Yo puedo poner mis puntos de vista de cómo se pudo haber evitado el escándalo, por qué hacer de la vida privada un show, eso lo puedo criticar. Pero yo soy como soy y al que le gusta bien y al que no, aplaude nomas».