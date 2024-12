Gisella Gallardo reveló complejo momento de abuso que vivió con personal trainer reconocido: «No supe como reaccionar…»

Recientemente, Gisella Gallardo reveló un delicado momento personal que vivió, esto en Sígueme de TV+.

Todo surgió cuando el panel comenzó a conversar acerca de los abusos que desveló Mon Laferte en Podemos Hablar.

En ese contexto, la periodista se refirió a la dificultad que tienen las víctimas de abuso cuando hay que denunciar, exponiendo que ella también pasó por lo mismo.

«A las víctimas de abusos les da mucho miedo. Una al principio no reconoce y no quiere creer que te están haciendo lo que te están haciendo. Y me pasó a mi, a mis 41 o 42 años», partió señalando la panelista, quien actualmente tiene 43 años.

La confesión de Gisella Gallardo

La opinóloga comenzó relatando que esto sucedió cuando iba a entrenar a Las Condes, y que en el gimnasio trabajaba un personal training que es “reconocido”.

Además, agregó que «por casualidad nos quedamos solos en la clase y empieza a decir que vamos a elongar y era como… Yo me sentía súper incómoda».

En ese contexto, comentó que en medio del incómodo momento dijo que debía irse. «Me quede callada hasta que llamé a mi mamá y le dije: te mueres lo que me pasó, este gallo como que me toqueteó entera».

“Me quedé helada, no supe cómo reaccionar. Siendo que yo tengo un carácter súper fuerte y reacciono a las cosas”, cerró.

Luego de que Gisella Gallardo contara la situación, Los otros panelistas expresaron su solidaridad hacia ella. «por eso hay que tener mucha valentía para denunciar y jamás descartar (un abuso) de buenas a primeras, que es lo que está haciendo Mon Laferte» cerró Julia Vial, según consignó La Cuarta.

