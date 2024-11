Estarán junto a Rafael Araneda y Karen Doggenweiler: Mega sorprende tras anunciar a coanimadores para el Festival de Viña 2025

Cada vez falta menos para que se desarrolle el esperado Festival de Viña 2025 y Mega sigue anunciando novedades con respecto al evento.

En el transcurso de la semana pasada se dio a conocer que Rafael Araneda animará al evento junto a Karen Doggenweiler. Y este domingo en el programa Only Fama sorprendieron tras revelar que populares rostros del canal estarán en la Quinta Vergara.

Mega anuncia coanimadores para el Festival de Viña 2025

En esta versión del Festival de Viña, los animadores contarán con acompañantes durante la presentación de las competencias folclórica internacional.

En este sentido, Rafael Araneda será acompañado por Tita Ureta y Paola Volpato.

Por otro lado, Karen Doggenweiler va a compartir escenario con José Antonio Neme, Francisco Melo y Rodrigo Sepúlveda.

Cabe destacar que luego de ser confirmado como coanimador del Festival de Viña 2025, el actor Francisco Melo señaló que se encuentra «profundamente emocionado». Además, agregó que es «una sensación extraña que, por supuesto, uno al tiro se le empieza a dorar la pata y las dudas de evidentemente estaré o no estaré capacitado».

En tanto, el periodista Rodrigo Sepúlveda expresó: «El canal me está entregando algo que jamás he hecho y con mucha humildad y con muchas ganas lo hacemos, así que ahí estaremos arriba de la Quinta. Yo soy como soy, no puedo cambiar mi personalidad, soy el mismo de siempre, no por pararme sobre un escenario, voy a ser distinto o tratar de ser un personaje, me va a fluir lo que tenga que fluir y más encima estando con Karen todo sale súper fácil, sencillo».

Recordemos que el Festival de Viña 2025 se llevará a cabo durante el próximo año, entre el 23 y el 28 de febrero.

