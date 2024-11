¿Por qué Miguelito no estuvo en el regreso de «El muro» a la Teletón 2024?: El humorista reveló el motivo de su ausencia

El regreso de «El Muro» a la televisión nacional ha generado una gran conversación en las redes sociales. El popular sketch de Morandé con Compañía logró hacer reír a carcajadas a los asistentes del Teatro Teletón, que se encontraba repleto.

Durante casi una hora, Belén Mora, Toto Acuña, Paola Troncoso y el resto del elenco viajaron al pasado para revivir uno de los números cómicos más queridos de la televisión chilena.

Sin embargo, uno de los grandes ausentes fue Miguelito. El comediante no pudo estar presente junto a sus compañeros, lo que rápidamente generó varias preguntas sobre los motivos de su falta en este esperado regreso.

A través de sus redes sociales, Miguelito compartió la razón de su ausencia, aprovechando además para felicitar a sus excompañeros del extinto programa de Mega, según consignó La Cuarta.

Este fue el motivo de la ausencia de Miguelito en Teletón 2024

Miguelito explicó los motivos de su falta en el regreso de «El Muro» diciendo: «Pasaba, primero que todo, para felicitar a todos mis excompañeros, que lo hicieron genial, como siempre, ahí con ‘Detrás del Muro’ en el Teatro Teletón. Obviamente encabezados por el gran jefe y ser humano, Kike Morandé».

El comediante agregó con nostalgia: «Lo hicieron genial como siempre. No saben la tristeza que sentí al verlos y no poder estar ahí. Me partió el alma, pero bueno, no se puede tener todo en la vida».

Con respecto a su ausencia en la edición 2024 de la Teletón, Miguelito explicó que no pudo asistir debido a compromisos laborales fuera del país. «Yo, gracias a Dios, estoy cumpliendo uno de mis sueños. Por temas laborales estoy fuera de Chile«, señaló.

Actualmente, Miguelito se encuentra en plena actividad con el Cirque du Soleil, donde interpreta al personaje de «Cosmolito».

