Filtran que dos participantes no se pueden ni ver en Palabra de Honor

Luego de una larga espera, este domingo 3 de noviembre es el esperado estreno de Palabra de Honor, el nuevo reality de Canal 13, que sin duda promete dejar la grande con varias polémicas que ya se han ido filtrando con el paso del tiempo.

Es en este contexto que, recientemente se reveló que hay dos participantes que no se pueden ver ni en pintura, quienes se conocieron durante su paso por ¿Ganar o Servir? y que no terminaron muy bien, pero al parecer ahora estarían mucho peor.

Nos referimos ni más ni menos que a Faloon Larraguibel y Gala Caldirola, quienes ya tuvieron sus primeras rencillas en Palabra de Honor, las que se mostrarán en el espacio de telerrealidad.

Hay que recordar que ambas figuras tuvieron una amistad al inicio de ¿Ganar o Servir?, pero con el paso del tiempo tuvieron varias rencillas, las que lograron superar, pero en esta ocasión al parecer no será así.

La gran enemistad dentro de Palabra de Honor

En un adelanto compartido por Canal 13, Gala Caldirola reveló sus motivos para no retomar su buena onda con la comunicadora. «Faloon no tiene el concepto de amistad que tengo yo, porque cuando salí del reality vi muchas cosas que me dolieron y me molestaron un montón».

«Estoy súper decepcionada con ella», afirmó la española con relación a su compañera en Palabra de Honor.

Por su parte, Faloon Larraguibel le quitó dramatismo al tema, señalando que no tiene ningún tipo de interés en solucionar la relación que tenían antes. «Ella puso muchas palabras en mi boca que yo en ningún momento dije. Hoy ya no me interesa ella, es cansadora».