Fue dada de baja en Carabineros y ahora asegura que gana siete veces más en Arsmate: joven sorprendió en entrevista con JC Rodríguez

Maureen, excarabinera y estudiante de trabajo social de 28 años, conversó con Julio César Rodríguez sobre el éxito que ha tenido en la plataforma Arsmate, que se conoce como «Onlyfans chileno».

De este modo, la joven señaló que por ocho años fue parte de la institución, pero que ser madre le trajo diversas complicaciones.

«Hace rato sentía que no era lo mío. Carabineros no es compatible cuando uno es mamá (…) A mis hijos no los veía nunca, pasaban solos. En un momento pedía permiso, decía que tenía una dificultad con mi hijo, entonces era un cacho en Carabineros, me hacían sentir que era un problema», señaló Maureen en conversación con JC Rodríguez.

Posteriormente, la excarabinera reveló que tras ser dada de baja de la institución, junto a su pareja tomó la decisión de incursionar en la venta de contenido para adultos.

«Dijimos que íbamos a estar probando un mes, pero nos fue bien de inmediato. Después tuve otra caída, porque en Carabineros se filtraron mis videos y fotos, y yo vivía en vivienda fiscal, entonces fue algo que me bajoneó. Estuve una semana en que no quería salir de la casa y ahí decidí cambiarme de domicilio», le señaló a Julio César Rodríguez.

Excarabinera sorprende tras referirse a sus ganancias en Arsmate

Con respecto a sus ganancias en Arsmate, Maureen le indicó a Julio César Rodríguezque «son siete veces el sueldo de Carabineros. Antes tenía que andar consiguiéndome, ahora no. De hecho, con mi pareja nos fuimos a Brasil y a él lo dieron de baja por lo mismo, por haberse ido a Brasil».

«Tenemos una estabilidad económica muy buena, porque de hecho yo tengo mis hijos, mi pareja tiene sus hijos, y son varios gastos», añadió la excarabinera y estudiante de trabajo social.

Además, Maureen señaló que «me fue bien altiro por el hecho de ser carabinera. Como se filtraron las fotos y videos, me empezó a llegar mucha gente. De hecho, hasta los mismos vecinos (funcionarios de la institución) estaban suscriptos».