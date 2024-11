«No te he mentido»: Marcianeke terminó en enfermería tras tensa discusión con su pareja en Palabra de Honor

En un reciente capítulo del reality de Canal 13, Palabra de Honor, Marcianeke y Anaís Vílches volvieron a discutir, lo que dejó al popular cantante urbano una lesión en su mano.

El conflicto inició por el ingreso de Fernanda Figueroa, quien señaló que conoce al joven artista, lo que él le negó a su pareja.

Cabe destacar que después de que Andrés Caniulef le consultó si es que tuvo algo con Fer, Marcianake le indicó: «Se puso celosa por alguien a la que no le doy ni bola, no la saludo, nada. Yo trato de evitar todos los celos, pero ella se asusta».

Nueva discusión entre Marcianeke y Anaís Vilches

Posteriormente, el cantante urbano se acercó a Anáis Vilches para reconciliarse. Sin embargo, este le señaló: «Me dijiste que nunca la habías visto. Eres mentiroso, me mientes en la cara siempre. Al final, cuando pregunto siempre te dejan en la mesa».

Luego, Marcianeke se fue al patio a llorar y ella fue dónde él para criticar su actitud.

«¿Qué haces ahí? ¡Mi amor!… ¿Por qué lloras? Yo debería llorar, porque eres tú el que me miente a mí. Yo ya supe de dónde la conoces, es amiga de la Michelson», le mencionó.

Frente a esto, Marcianeke le señaló: «No es momento de que hablemos ahora, ya no aguanto. Déjame piola, déjame solo».

De todas formas, Anaís Vilches fue a verlo de nuevo y el cantante urbano le dijo que «no te he mentido, ya te dije la pulenta. ¿Qué sabía yo que (Fernanda) era amiga de la otra h…? No la he visto en los carretes. Le voy a decir que ella te cuente todo, porque a mí no me crees nada. Esta vez no te estoy cuenteando, te lo digo a la cara».

Posteriormente, cuando la joven se fue, Marcianeke golpeó el suelo, lo que le provocó una lesión en su mano. Debido a esto fue enfermería, donde se encontró con Fabio Agostini, quien lo aconsejó.

«Tranquilo loco, no te calientes. Piensa un poco antes de hacer las cosas, te puedes joder la mano», le dijo el español.