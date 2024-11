«Hice el amor con Junior Playboy»: Popular chica reality sorprendió con íntima confesión

Recientemente, una conocida chica reality confesó que tuvo un coqueto encuentro con Junior Playboy. Hablamos de Rubí Galusky quien fue parte de «¿Volverías con tu ex'» y recientemente de «Palabra de Honor».

Cabe destacar que la noticia la entregó en el react del reality de Canal 13 junto a Luis Mateucci, Valentina Torres y el streamer Planettas.

Rubí Galusky confesó íntimo encuentro con Junior Playboy

Esto ocurrió luego de que en el espacio online, Luis Mateucci le consultó a la exparticipante de Palabra de Honor sobre si es que tuvo algún acercamiento con Junior Playboy luego de su paso por «¿Volverías con tu ex?».

Frente a esto, Rubí Galusky no se complicó y respondió sin pelos en la lengua. «Hice el amor con Junior Playboy, estaba con mucho jugo encima, pero no me arrepiento. Fue en mi casa, en La Dehesa, pero fue hace ocho años», señaló.

Además, la exintegrante de Palabra de Honor indicó en modo de broma que Junior Playboy habría conocido a su familia, su cama y sus perros.

De todas formas, Rubí Galusky señaló: «La verdad es que no me acuerdo, tomamos mucho jugo», mientras hacía un gesto de beber alcohol.

Posteriormente, indicó: «Tendría que volver a probarlo… Fue solo una noche».

Es importante mencionar que hace algunos días, Rubí Galusky se transformó en la primera eliminada del reality de Canal 13, «Palabra de Honor».

