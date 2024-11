Maly Jorquiera reapareció tras supuesta infidelidad y bromeó con hilarante rutina: «Estoy vendiendo toda la colección de Los Simpson…»

Sin duda que la supuesta infidelidad de Sergio Freire a Maly Jorquiera se ha tomado las primeras planas. Recordemos que Cecilia Gutiérrez reveló el cahuín hace un tiempo a través de un programa de Youtube y desde ahí que el tema no ha parado.

En este contexto, en la jornada del sábado, Maly Jorquiera se presentó a realizar un show de stand up en el comedy restobar, donde no se guardó nada y arremetió contra Sergio Freire luego de la supuesta infidelidad del comediante.

Así fue la divertida rutina de Maly Jorquiera

«Estamos mejor que nunca, sin atados en la casa, la vida nos sonríe», partió diciendo al inicio del show, logrando la risa del público presente.

La ex club de la comedia no tuvo problemas en subirse a la mesa y bromear acerca de la compleja situación por la que está pasando. «La gente no vino por el chisme, no. A la gente no le gustan los cahuines», mencionó.

Además, agregó «Qué lindo ver parejas. No sé si saben lo que me pasó. Pero yo estoy bien, mi familia también… Eh, cuidado con los cachos».

En esa línea, también bromeó con la colección de «Los Simpsons» de Sergio Freire, quien es un fiel fanático de la serie. «Estoy vendiendo toda la colección de Los Simpsons, algunos vienen rotos», indicó, haciendo reír a los asistentes.

Quien también tuvo un quiebre debido a una infidelidad fue Shakira, quien estuvo en la palestra por mucho tiempo luego de que la noticia saliera al aire. Fiel a su estilo, Maly comentó que «me carga Shakira, pero me uní al club», indicó.

Para cerrar, la comediante realizó una reflexión más seria arriba del escenario y expresó que «Aunque sean correctas o incorrectas, tenemos que hacernos responsables de lo que hacemos«, según consignó La Cuarta.

«Busquen a su pareja, busquen un lugar confortable. Si les duele, no es ahí, si les hacen daño, no es ahí. Es lo mismo que tenemos que decirles a nuestros hijos: no tienes que pertenecer donde no te quieran, siempre hay un lugar donde nos van a querer», concluyó.

