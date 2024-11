Supuesta amante de Sergio Freire rompe el silencio: «Me dijo que no estaba con ella…»

Recientemente, ha causado revuelo la supuesta infidelidad del comediante Sergio Freire, a su esposa Maly Jorquiera.

Es relevante mencionar que hace un tiempo, Cecilia Gutiérrez reveló en un programa de Youtube llamado Oh! Diosas que: «Hay una pareja que se casó hace muy poco. Pero se casaron después de una relación de 10 años. 10 años juntos, se casan en abril pasado y hace apenas dos semanas ella se enteró de una horrible infidelidad de parte de él. Y se enteró de la peor manera».

En este contexto, desde «Only Fama», nuevo programa farandulero de Mega, se contactaron con la mujer involucrada, quien conversó con Michel Roldán y entregó detalles inéditos.

Esto dijo la mujer involucrada en supuesta infidelidad de Sergio Freire

Karina Valenzuela comenzó diciendo que despertó en completo en shock y que «no me imaginé que esto iba a tener tantos despertares, repercusiones», expresó.

Además, comentó que conoció a Freire en un show los primeros días de octubre, en esa ocasión ella asistió con una amiga y al término del evento, el comediante se la habría acercado. «Al terminar, él preguntó por mí, que si podíamos hablar. Yo también me saqué una foto con él. Me gustó el show, por supuesto, nos dimos los Instagram y empezamos a hablar por DM como amigos», señaló.

En relación con si Freire le había comentado que estaba en una relación con Maly Jorqueira, la mujer en cuestión realizó una reflexión. «No investigue más allá, siendo que es una persona conocida, sé sabe. Creo que ese fue mi error, también», dijo.

En medio de la entrevista, Roldán le consultó si en algún momento ella le preguntó si se encontraba en pareja, a lo que respondió que «No, porque era un tema de amistad, no tenía mayor trascendencia preguntar si tenía o no pareja. En el caso, no era mi intención y la de él tampoco», afirmó, según La Cuarta.

Asimismo, reveló que el humorista la invitó a su productora. En esa instancia ella fue con una amiga y conversaron, tiraron la talla y se conocieron más.

«Estábamos ahí los tres, riéndonos y conversando. Entre conversa ahí fue que yo igual siento como una atracción», confesó.

Además, añadió que: «Yo le pregunto en qué estaba y me dice que no, que no estaba con ella , no estaban juntos con su esposa».

“Pequé de ingenua. Igual, estoy vulnerable, vengo de una relación en la que prácticamente me pasó lo mismo sin querer. También vengo de una relación en la cual me fueron infiel muchas y no me dí cuenta. Quiero comentar que yo no estoy con mi expareja desde hace un año, por la misma razón», explicó.

Para cerrar, expresó que «creo que la vida me jugó una mala pasada, no me siento orgullosa ni minimizo la situación del matrimonio que hay. A nadie le gustaría, en este caso yo no lo hice a conciencia».

Además, confirmó que al final de ese encuentro, cuando ella se iba, «nos besamos, esa es la realidad» y aseguró que luego existió un coqueteo. «Si se atrevió a besarme y me dijo eso, se dio», concluyó.

