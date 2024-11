No es en bolsa plástica: aseguran que esta es la mejor manera de guardar el pan para que se mantenga fresco

No caben dudas de que el pan es un alimento muy común en nuestro país. Sin embargo, uno de sus problemas es que se puede añejar rápidamente.

Frente a esto, surge la duda con respecto cómo guardarlo para que dure por más tiempo.

En este sentido, el sitio «Epicurious», que se especializa en gratronomía y consejos de cocina, publicó una nota en la que entregan la respuesta.

De este modo, en la nota, «How to Keep Bread Fresh and Fabulous» (Cómo mantener el pan fresco y espectacular», ordenaron de mejor a peor, las maneras para guardar el pan.

¿Cómo guardar el pan para que se mantenga fresco?

De este modo, la mejor forma para guardar el pan no es envuelto en paños ni en bolsas plásticas.

Resulta que el sitio web ya nombrado, indicó que el lugar ideal sería el congelador del refrigerador.

«Si desea mantener su pan recién horneado en su estado más perfecto, incluso solo por unos días, el congelador es el camino a seguir. Congelar el pan retrasa en gran medida el proceso de envejecimiento o retrogradación y elimina el riesgo de que aparezca moho», indicaron.

Además, señalaron que después de sacar los panes del congelador se pueden poner en el horno o tostador sin ningún problema.

Igualmente, esto aplica para pan envasado que esté cerca de vencer.

De acuerdo al portal ya nombrado, la idea es colocar este usual alimento es en una bolsa para congelador y quitar la mayor cantidad de aire posible. De este modo, se evitan quemaduras por congelación.

Asimismo, el portal ya nombrado indicó: «El pan se puede congelar durante dos o tres meses, pero más allá de eso, no existe una solución para almacenarlo a largo plazo».

A continuación te dejamos un listado de formas para guardar pan (ordenado de la mejor a la peor).

Guardar en una caja de pan que esté libre de humedad y cuente con circulación de aire.

Guardar en una bolsa de plástico. Sirve a corto plazo y es recomendable que se encuentre a temperatura ambiente.

Guardar en una bolsa de papel para pan.

Guardar en el refrigerador. Acá la temperatura es menor a la del congelador.

