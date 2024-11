«Jugué partidos arreglados»: Luis Jiménez impacta con confesión sobre su carrera como futbolista

Recientemente, el destacado exfutbolista chileno Luis Jiménez estuvo como invitado en el podcast de Vamo a Calmarno. En esta instancia conversó con Jaime Proox y Roberto Rosinelli sobre su carrera futbolística y reconoció que jugó partidos que estaban arreglados.

Esto ocurrió luego de que Rosinelli le consultó si es que de verdad había encuentros que eran manipulados.

Frente a esto, Luis Jiménez reveló que «en Italia me pasó un par de veces». En este sentido, agregó: De hecho, hubo muchos equipos castigados: la Juve, la Fiore, varios equipos grandes que fueron sancionados por arreglos de partidos».

Sin embargo, el Mago señaló: «Pero, no sé si a nivel de selecciones pueda ocurrir». De acuerdo a lo que señaló, podría haber influencias temas de viajes, algún penal, pero que de todas formas «deben ganar en cancha».

Luis Jiménez sorprende con confesión sobre «partidos arreglados»

Luis Jiménez reveló que «En Italia jugué al menos tres partidos arreglados».

«Yo no cachaba nada, era pendejo, quería comerme la cancha. Eran mis primeros partidos en Italia. En un partido hice un gol y mi arquero me quería matar (…) Porque teníamos que empatar. Este arquero no jugaba mucho (…) Y tenía que dejarse hacer un gol. Les dije ‘por qué no me dijeron antes'», señaló el exfutbolista.

Además, Luis Jiménez recordó otra situación que vivió en el futbol italiano cuando jugaba en el Ternana en la Serie B. «Estábamos primeros, jugamos contra el Atalanta. Ahí las barras de los equipos son como ‘partners’, así que la barra del Ternana estaba junto con la del Atalanta, era una fiesta. Íbamos primero y segundo, subían siete equipos», mencionó.

«Me hacen penal, veo que me empiezan a putear todos (…) Mi compañero hace el gol y, en vez de celebrar, se agarra la cabeza. No entendía nada. Ahí el doctor me explica: ‘El partido está arreglado, no entres más al área'», expresó el formado en Palestino.

Cabe destacar que Luis Jiménez contó que en aquella época había muchos partidos arreglados. Algo que según él ha cambiado con el tiempo. «Hay mucha gente que está castigada: dirigentes que no pueden trabajar más en el fútbol, futbolistas que no pueden jugar más, porque eran demasiados los chanchuyos que hacían», señaló.