«Hubo un desgaste en…»: Luis Jiménez se sinceró sobre los motivos de su quiebre con Coté López

El «Mago» Luis Jiménez estuvo presente en un reciente capítulo del programa de Mega «Only Fama».

En esta instancia, el exfutbolista se refirió a la ruptura de su relación con María José «Coté» López, quien fue su pareja a lo largo de 18 años y es la madre de cuatro de sus hijos.

En este contexto, en conversación con Fran García-Huidobro, Luis Jiménez se refirió a los motivos del quiebre amoroso.

«Peleamos poco, las peleas duraban muy poco, nos llevábamos bien. Hubo un desgaste en la relación, muchos años, yo dejé de jugar, ella tenía mucho trabajo, el estrés. Creo que fue el desgaste de la relación que nos llevó a tomar esta decisión, antes de terminar mal«, indicó.

Posteriormente, Luis Jiménez expresó: «No sé si se acabó el amor, siendo súper honesto. No es un interruptor que uno dice ‘hoy lo enciendo y mañana lo apago'».

En este sentido, el «Mago» indicó que una de las razones de la decisión se debe a evitar conflictos.

«Antes de llegar a hacernos daño, sobre todo antes están nuestros hijos, la relación que tenemos con ellos. Y creo que lo más importante era cuidarlos a ellos y también cuidarnos a nosotros», señaló Luis Jiménez.

¿Luis Jiménez se podría reconciliar con Coté López?

Cabe destacar que en el programa de Mega, el exfutbolista de la Selección Chilena y Palestino también se refirió a la posibilidad de volver con Coté López.

«Yo soy de los que intenta nunca decir nunca. Hoy es mejor no perder el cariño. Por algo nos separamos y estamos distanciados. Es la mejor solución para sanar», señaló Luis Jiménez.

Posteriormente, Daniela Aránguiz, le consultó si es que todavía ama a Coté López. Frente a esto, el «Mago» respondió que «sí».

De todas formas, Luis Jiménez dejó en claro que no busca comenzar una nueva relación. «Siento que no tengo el tiempo, ni las ganas de estar en una relación. No quiero dramas. Siento que hoy la situación no da para estar juntos y es lo mejor», mencionó.