Se confirma el quiebre de famosa pareja del espectáculo: «Firmamos los papeles de divorcio»

Todo parece indicar que Luis Jiménez y Coté López terminaron de forma definitiva su relación amorosa. Esto fue dado a conocer por el exfutbolista, quien indicó que incluso ya firmaron los papeles de divorcio.

Es importante señalar que durante el último tiempo, ambos habían estado en el centro de atención debido a que pasaron por inestables momentos. De hecho, terminaron y volvieron en más de alguna oportunidad.

Y ahora, fue el propio Luis Jiménez quien, a través de la dinámica de preguntas y respuesta de Instagram, se refirió al tema. De este modo, confirmó el quiebre definitivo de su matrimonio con Coté López.

Luis Jiménez confirma el quiebre definitivo de su relación Coté López

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Luis Jiménez respondió sobre si es que se encontraba soltero.

«Esta es la pregunta que más se repite. Estoy soltero, sí. Nosotros con la Jose nos separamos en septiembre del año pasado, después tuvimos un par de situaciones en las que volvimos, lo intentamos, pero finalmente no se dio», partió indicando el exfutbolista.

«También para que no haya más especulaciones, nosotros firmamos los papeles de divorcio en enero, así que en febrero, si no me equivoco, estaríamos divorciados», agregó.

En este sentido, Luis Jiménez aclaró su situación amorosa: «Y sí, soltero, sin pareja, no buscando pareja, no estoy súper bien así».

Además, en otra historia de Instagram, el exjugador de Fútbol se refirió a lo complicado que ha sido este último tiempo para su vida.

«Creo que ha sido, lo decía en algún momento, el año 2023-2024, ha sido sin duda el más difícil de mi vida, súper complejo. Con todos los proyectos que tenía por delante, ya no va a poder ser, entonces es como reinventarse, empezar de cero y nada, no es fácil pero siento que va a salir todo bien», señaló Luis Jiménez.