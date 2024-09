Julio César Rodríguez lanzó fuerte acusación en contra de famoso exchico reality: «Me ofreció puñetes»

Durante este jueves se vivió una inesperada situación en el matinal de CHV, Contigo en la Mañana. Resulta que Julio César Rodríguez confesó que un popular exchico reality lo habría amenazado.

Cabe destacar que esto ocurrió después de que el periodista Sergio Jara, entregó detalles sobre el vínculo entre Luis Hermosilla y Juan Lacassie, más conocido como el Chispa.

«Todos lo vimos, pero nunca nadie lo confirmó. Acá está el chat donde Luis Hermosilla habla de su cercanía con el Chispa«, indicó Jara.

Frente a esto, Julio César Rodríguez señaló: «Yo me voy a inhabilitar acá de hablar del Chispa».

En este contexto, Roberto Cox le consultó: «¿Por qué? ¿Carreteaste con él?».

Sin embargo, la respuesta que entregó Julio César Rodríguez generó gran sorpresa. «Porque en un cumpleaños que yo asistí me ofreció puñetes», indicó.

«Cuántas veces me han ofrecido puñetes por culpa de este matinal y tengo que poner yo la cara. Estaban mostrando imágenes del Chispa en un auto en alta velocidad (…) Entonces, no quiero hablar», indicó elco comunicador.

Es importante mencionar que en agosto del año pasado, Julio César Rodríguez reveló un tenso encuentro que tuvo con el exchico reality.

El encuentro entre Julio César Rodríguez y el Chispa

En agosto del año pasado, Chispa estuvo en el centro de atención tras compartir un registro en el que se le veía manejando en exceso de velocidad. Hecho que fue abordado en el programa matutino de CHV, Contigo en la Mañana.

En este sentido, mientras se hablaba del tema, Julio César Rodríguez reveló que anteriormente tuvo un incómodo encuentro con el exchico reality.

«Nosotros ya dimos esta nota del ‘Chispa’ en el verano. Hicimos este tema y un día estoy en un lugar en la noche, 2 de la mañana. Un sábado, en un local de Vitacura, rodeado de amigos, sirviéndome una gaseosa y de repente, de frente, el Chispa», indicó en dicha oportunidad.

«No era en buena onda, era en mala onda. Llega, se pone al lado mío y dice ‘oye, compradre, andan tirando notas mías, te vai a enfrentar a mi abogado, van a tener noticias mías, eso no más te digo’. Todos mirando, yo no le hablé nada, pero me echó la foca», agregó Julio César Rodríguez.