Julio César Rodríguez revela fuerte amenaza de Chispa Lacassie: «Me echó la foca»

Recientemente, el polémico exchico reality Juan Lacassie, más conocido como el «Chispa», está nuevamente en el centro de atención. Lo que fue abordado por Julio César Rodríguez.

Esto se debe a que compartió un video en su Instagram, en el que se aparece manejando a exceso de velocidad en la autopista. De hecho, se puede observar que su auto llega hasta los 259 km/h. Algo que no pasó inadvertido y fue comentado en Contigo en la Mañana.

Cabe destacar que anteriormente Chispa Lacassie ya había protagonizado una lamentable situación similar. Esto ocurrió a inicios de este año, ocasión en la que chocó y fue grabado por testigos quienes no dudaron en encararlo. «¡Cabro cu…, dejaste la media ca… oh!», y «Se hizo mier…, y pasó para la pista izquierda», es parte de lo que se escuchó en dicho registro, según consignó Radio Corazón.

De este modo, en el matinal de Chilevisión, Julio César Rodríguez reveló que anteriormente fue amenazado por el polémico exchico reality luego de que cubrieran el accidente ya comentado. Algo que el comunicador había mantenido en secreto.

Julio César Rodríguez revela amenaza que recibió de parte del exchico reality

«Nosotros ya dimos esta nota del ‘Chispa’ en el verano. Hicimos este tema y un día estoy en un lugar en la noche, 2 de la mañana. Un sábado, en un local de Vitacura, rodeado de amigos, sirviéndome una gaseosa y de repente, de frente, el ‘Chispa'», partió señalando Julio César Rodríguez en Contigo en la Mañana.

«No era en buena onda, era en mala onda. Llega, se pone al lado mío y dice ‘oye, compadre, andan tirando notas mías, te vai a enfrentar a mi abogado, van a tener noticias mías, eso no más te digo’. Todos mirando, yo no le hablé nada, pero me echó la foca», agregó el animador de Gran Hermano Chile.