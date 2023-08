Problemas con la justicia: Este sería el verdadero motivo de la renuncia de Lucas a Gran Hermano Chile

Durante la jornada de ayer, Gran Hermano Chile sorprendió a sus seguidores tras anunciar que un participante abandonó definitivamente.

De este modo, después de varios rumores al respecto, se confirmó que finalmente Lucas Crespo fue el primer integrante en abandonar el reality.

En este contexto, el joven explicó que su decisión se debió principalmente a problemas de salud.

«Me reactivé una hernia que tenía hace tiempo. Estoy todo el día pensando en el dolor, en que me duele… yo hasta acá llego», explicó exparticipante de Gran Hermano Chile.

Sin embargo, recientemente El Desconcierto informó que en realidad el joven debe enfrentar un problema judicial, ya que se encuentra imputado por el delito de lesiones graves.

La querella contra Lucas

De acuerdo a la querella disponible en la Oficina Judicial Virtual, el exparticipante de Gran Hermano Chile habría agredido violentamente a Francisco Javier Olid durante septiembre del 2021.

Según el testimonio de la víctima, habría sido golpeado por Lucas y otro involucrado, Gonzalo Arriagada Polanco. Además, esto habría ocurrido durante una fiesta.

Cabe señalar que ambos fueron acusados de haber causado serias lesiones en área nasal del rostro de Francisco.

Esto habría sucedido a las 4:00 horas después de que el exparticipante de Gran Hermano Chile y su amigo le pidieran el auto a una de las presentes en la fiesta, a lo ella no accedió.

Posteriormente, la víctima les habría solicitado a ambos que se fueran, lo que haría estallar el problema.

De acuerdo al relato del afectado, estos le solicitaron salir a pelear, lo que no resultó bien.

De este modo, acusó que el exparticipante de Gran Hermano Chile «enlaza su brazo derecho sobre mi cuello intentando ahorcarme, mientras grita desaforado que esa llave la hace porque deja inconsciente al enemigo por 7 minutos»

Además, la víctima señaló que esto no terminó acá. «Aprovechando que me encuentro ahorcado, sin respiración y en el suelo, con Crespo encima, su compañero Arriagada comienza a patearme en la cara, propinándome un fuerte puntapié que me deja inconsciente y fracturándome la nariz», denunció.

Exparticipante de Gran Hermano Chile deberá enfrentar a la justicia

En abril de este año, desde la Fiscalía Local de Las Condes solicitaron la formalización de Lucas Crespo y su amigo por el cargo de lesiones graves.

Además, posteriormente se determinó la medida cautelar de prohibición a acercarse a la víctima.

Es importante mencionar que Lucas Crespo deberá enfrentar a la justicia en una audiencia que se llevará a cabo el 30 de agosto a las 10:00 horas.