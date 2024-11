«No me olvido de esos labios»: Luis Mateucci sorprende tras contar la verdad sobre supuesto affaire con polola de Marcianeke

Hace un tiempo surgieron rumores que vinculaban a Anaís Vilches, polola de Marcianeke y participante de Palabra de Honor con Luis Mateucci, luego de que se viralizaron unos registros en el que estaban juntos.

Cabe destacar que durante aquellos días, fue el mismo argentino quien desmintió un supuesto romance. En este sentido, señaló que coincidieron en una fiesta.

No obstante, recientemente, Luis Mateucci entregó nuevas declaraciones, las que se contraponen a lo que señaló hace un tiempo.

Luis Mateucci sorprende tras confirmar que tuvo un affaire con Anaís Vilches

Luis Mateucci generó gran sorpresa luego de confirmar que tuvo un affaire con la polola de Marcianeke.

Si bien el argentino no es parte de Palabra de Honor, participa en las reacciones que se emiten a través de YouTube.

En este sentido, durante el react, Planetta, co-animador del espacio, le consultó a Luis Mateucci sobre quién sería su mejor amigo en caso de estar en el reality de Canal 13. De este modo, tuvo que escoger entre Anaís Vilches y Andrés Caniulef.

Frente a esto, el argentino no dudó y respondió: «Anaís, ¡por supuesto!».

Luego, Planetta le consultó: «¿Aunque te tenga bloqueado?».

Posteriormente, Luis Mateucci señaló:»Sí, no podemos olvidarnos del pasado. Yo no me olvido de esos labios así de fácil». Además, agregó: «Yo nunca lo he negado… o sea, fue una tontera igual pero tiene labios bonitos. Nada más fue un beso y coqueteo».

De este modo, el argentino confirmó que tuvo un affaire con Anaís Vilches, el que habría ocurrido cuando la joven estaba separada del cantante urbano, Marcianeke.

Por otro lado, es importante señalar que en el capítulo de Palabra de Honor que se emitió este jueves se produjo un fuerte conflicto entre Oriana y Anaís.

De hecho, en dicha instancia, Marzoli le sacó en cara su affaire con Luis Mateucci. «Deja de ponerle los cuernos con Luis a tu novio», le dijo durante la pelea.

