Querido comediante chileno desmiente los rumores y descarta haber sido contactado para estar en el Festival de Viña 2025

Próximamente, se llevará a cabo el esperado Festival de Viña 2025, por lo que existen grandes especulaciones con respecto a los artistas que serán parte del prestigioso evento. En este sentido, uno de los nombres que ha sonado ha sido el del reconocido humorista Bombo Fica.

Sin embargo, el propio comediante descartó haber sido contactado para ser parte del certamen viñamarino,

Bombo Fica negó haber sido contactado para ser parte del Festival de Viña 2025

En conversación con Página 7, el reconocido comediante negó que lo hayan contactado para ser parte del Festival de Viña 2025.

«De Viña nunca me llamaron, hasta el día de hoy, no aparezco. No sé por qué aparezco como uno de los confirmados», le señaló Bombo Fica al medio ya nombrado.

Además, el humorista agregó: «Quizás sea una estrategia para hacerle creer a la gente que después es uno el que se baja. A mí nunca me llamó ni Mega, ni los que organizan el festival».

En este sentido, Bombo Fica expresó: «Así que no veo ninguna posibilidad de que esté, ya que en esta fecha ya debería estar definido cuáles son los comediantes que van a ir. Y los que van a ir, que les vaya regio, y que ojalá les paguen bien».

Por último, el comediante sorprendió tras referirse a si es que existe alguna posibilidad de estar en el Festival de Viña 2025 en caso de que lo llamen próximamente.

«Bueno, Napoleón dijo que todo hombre tiene su precio. Si está el precio y están las condiciones, en una de esas…. Pero lo veo así como 0,001 %», indicó Bombo Fica.

Es importante recordar que el Festival de Viña 2025 se llevará a cabo entre el 23 y el 28 de febrero del próximo año.

