«Te va a llegar una demanda»: Faloon Larraguibel y Oriana Marzoli tuvieron su primer encontrón en Palabra de Honor

Este domingo, se emitió el primer capítulo de «Palabra de Honor», el nuevo reality de Canal 13.

En este sentido, Faloon Larraguibel y Oriana Marzoli se volvieron a ver y tuvieron una nueva discusión.

Esto ocurrió luego de que Oriana se lanzó al mar desde un helicóptero. Luego tuvo que nadar hasta un bote, en el que Faloon, su dupla para el encierro, la estuvo esperando.

«Yo esperaba a otra persona, que no fuera ella ¿Tanta espera para esto?», indicó la exchica Yingo detrás de cámara.

De todas formas, la exchica Yingo indicó que la ayudó a que se subiera al bote, debido a que «no iba a dejarla en el mar».

Frente a esto, Oriana Marzoli expresó: «Tampoco es que la necesitaba mucho para que me subiese».

El primer conflicto entre Oriana y Faloon en Palabra de Honor

Cuando ambas se encontraban en el bote, Faloon Larraguibel encaró a Oriana por unos supuestos dichos de la venezolana-española.

«¿Yo te he dicho que te quiero pegar? ¿Yo? ¿Pero cómo puedes decir eso, Faloon? ¿Cómo voy a decir que yo te quiero pegar si yo no le quiero pegar a nadie? No existe ninguna imagen», le contestó Oriana Marzoli.

De todas formas, la exchica Yingo siguió insistiendo. «Sí, incluso lo republiqué en mi Instagram, lo hiciste (…) no, puedes seguir mintiendo, porque yo lo vi», mencionó.

Ante esto, Oriana señaló: «No, no puedes seguir mintiendo tú. ¿Cómo puede ser que yo te quiera pegar? Yo, Oriana Marzoli, te quiere pegar a ti que mides 15 veces más que yo y pesas más que yo».

Además, cuando iban llegando a la orilla del mar, la venezolana-española le indicó: «Te va a llegar una demanda de cojones».

Posteriormente, Oriana mencionó que se trataba de «injurias y calumnias sobre mi persona».

Por otro lado, Faloon Larraguibel expresó: «No quiero estar con ella, ella es todo el rato conflictos, mentiras, cahuines».