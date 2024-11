Tras baja de Cecilia Bolocco de Teletón 2024, Pamela Díaz cuestionó su actuar: «Tampoco es que iba a perder la vida…»

En la última edición de «Hay que decirlo» Pamela Díaz no se mostró de acuerdo con la decisión de Cecilia Bolocco, quien se bajó de la Teletón 2024.

Es importante destacar que el rostro de televisión utilizó sus redes sociales para comunicar la noticia, aun así, hizo un llamado a la comunidad para que participen de la cruzada solidaria.

«¿Cómo están mis queridas amigas? Yo quiero dejarles este mensaje para pedirles que por favor, como todos los años, colaboren con Teletón», señaló.

Además, agregó que «Yo desgraciadamente no podré participar. Tuve que ir a hacer un tratamiento, porque estaba muy asustada con unas manchas que tenía, sobre todo con esta (mostró su cuello). Y me han tenido que sacar y he quedado con varias lesiones», comentó la ex Miss Universo.

«Me tengo que cuidar, no me puedo maquillar, entonces probablemente no voy a poder participar», cerró.

Debido a sus declaraciones, el panel debatió y Pamela Díaz realizó un descargo.

Las declaraciones de Pamela Díaz

«Te juro, pero ¿por qué la Ceci no lo hizo al día siguiente? Porque todos nos preguntamos lo mismo. ¿Por qué no lo hizo al día siguiente? ¿Mañana?», manifestó La Fiera.

Rápidamente, Nacho Gutiérrez la cuestionó. «Hay cosas que el doctor te puede decir que hay miedos que paralizan. Yo creo por tus hijos, por tu futuro…», respondió.

Asimismo, Pamela interrumpió a su compañero. «Pero no seamos exagerados, si tampoco es que iba a perder la vida o le iba a pasar algo tan grave«, indicó.

«Acá tiene una mancha que es peligrosa. Entonces, cuando te dicen eso, lo primero que se te viene a la mente es tu familia», la justificó Gutiérrez, poniendo fin al debate, Según La Cuarta.

Para cerrar, Pamela Díaz explicó que es una gran baja ya que «arriba del escenario altiro te cubre harto. Uno espera que este», concluyó La Fiera.