«Yo estuve el último día»: Malito se quebró tras recordar conversación que tuvo con el Cangri previo a su muerte

En el capítulo de este lunes de Palabra de Honor, Malito Malozo y Dash entregaron detalles sobre su relación con Sebastián Leiva, más conocido como el «Cangri», quien remeció en febrero del 2019 con su fallecimiento.

Esto se dio durante una actividad que fue liderada por los animadores del Reality de Canal 13, Sergio Lagos y Karla Constant.

En este sentido, luego de ser consultado por una foto, en la que aparece con Cangri, Dash recordó: «De ser cabros de barrio, patos feos, pasamos a tener fama, dinero, mujeres. Nos nublamos un poquito, no éramos malos, pero nos mandamos embarradas».

Además, el exparticiapante de Perla reveló que en el momento de la muerte de Sebastián Leiva se encontraban distanciados.

«Nos separamos por el ego, problemas de música, de opiniones. Cuando se lo llevó Diosito nunca lo pude asimilar bien, sólo quería que el Cangri apareciera, ir a abrazarlo y que nos pidiéramos disculpas de una. Aprendí que no hay que dejar pasar tanto tiempo para arreglar las cosas porque la vida es muy frágil», indicó.

Por otro lado, Malito Malozo se mostró emocionado y recordó que estuvo con Cangri poco antes de su inesperada partida.

Malito Malozo entrega detalles de su conversación con Cangri antes de su partida

En esta instancia, Malito se quebró tras recordar a Cangri. Además, entregó detalles sobre una conversación que tuvieron poco antes de su partida.

«Yo estuve el último día con Cangri en Antofagasta y por cosas del destino me vine. Algo me dijo que me tenía que venir (…) Yo estuve ahí con él, me acuerdo que conversamos caleta en la noche y cosas que nunca piensa que van a ser la última conversación y yo le dije ‘no hermano, sabes que me quiero ir a mi casa’ y tomé el vuelo a las 5 de la mañana», señaló el participante de Palabra de Honor.

«No era mi momento. (Después) llego a Santiago y recuerdo que pasan dos días y el Cangri ya no está. Veo al hermano chico subiendo una historia que lo buscaban y yo lo llamé, le dije ‘hermano, tranqui, él está bien'», agregó.

Además, Malito Malozo y Dash contaron que cuando se enteraron de la trágica noticia de su amigo, también se encontraban distanciados.

«Aprendimos de eso (…) El día que nos vimos pensé que íbamos a hablar de cosas o pedirnos perdón, pero nada. Nos dimos un abrazo y sólo hablamos de todo lo que nos echábamos de menos», indicó Malito en el programa de telerrealidad de Canal 13.