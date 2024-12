Conmoción por muerte de querida futbolista de 22 años tras caer desde el piso 25 de un edificio

Tristeza en el mundo del fútbol. Una querida futbolista de tan solo 22 años murió luego de caerse desde el piso 25 de un edificio. Hablamos de la brasileña Carol Oliveira, quien también era conocida como «Carolaine».

El lamentable suceso ocurrió en brasil. En un edificio en el Balneário Camboriú en Santa Catarina, mientras grababa un video con su hermano.

La futbolista estaba en el helipuerto de la construcción con su hermano, quien capturó el lamentable momento mediante un video.

Carol Oliveida cayó de cerca de 90 metros. Posteriormente, bomberos llegaron al lugar. Sin embargo, no pudieron evitar la muerte de la joven brasileña, quien falleció al instante, de acuerdo a lo informado por Marca.

Además, la Guardia Municipal del Balneário Camboriú (GMBC) revisó el registro que grabó el hermano. En este sentido, catalogaron la partida como un accidente, debido a que resbaló desde el techo del edificio mientras caminaba con el celular en su mano.

Por otro lado, de acuerdo a lo informado por el medio nombrado anteriormente, Carol Oliveida jugaba de delantera en fútbol, mientras que en futsal era pivote.

Conmoción por muerte de joven futbolista brasileña

Luego de que se conoció la lamentable partida de Carol Oliveida, desde su club Centro Femenino de Tijucas expresaron entregaron unas sentidas palabras.

«Con profundo pesar, el Centro de Fútbol Femenino lamenta la partida anticipada de la deportista», señalaron.

Además, añadieron: «Carol defendió los colores del centro en el Campeonato Municipal Femenino de futsal de Tijunas en el año 2024 y aportó mucho con su talento, y espíritu deportivo. Nunca será olvidada«.

Por otro lado, su entrenadora, Angélica Solidade mencionó que Carol Oliveida «tenía muchos amigos y agradaba a todos. Nunca has visto a alguien decir ‘Carol es aburrida, no me gusta’. Hasta donde llegó, a todos les caía bien. Incluyendo a los niños que cuidaba en el autobús, a los deportistas jóvenes y mayores».