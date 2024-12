«¡Vamos chilenos!»: Periodista de Chilevisión que la rompe en Arsmate regresó al canal y lo celebró con atrevida foto desnuda

La periodista de Chilevisión, María Paz Arancibia, generó gran sorpresa hace algunas semanas tras sumarse a la plataforma de contenido para adultos Arsmate.

En este sentido, desde que creó su cuenta, la comunicadora ha tenido éxito, sin embargo, no ha estado exenta de polémicas.

Cuando anunció su llegada a Arsmate, la periodista de Chilevisión señaló: «Es algo que venía pensando, porque soy muy exhibicionista y me gusta mostrarme».

Además, en dicha oportunidad, María Paz Arancibia mencionó: «Un montón de gente me decía ‘por qué estai mostrando esto por amor al arte’, entonces ya no lo voy a hacer por amor al arte».

Sin embargo, su arribo a Arsmate habría traído complicaciones en el trabajo para la periodista de Chilevisión. Resulta que a través de la dinámica de preguntas y respuestas, un seguidor le consultó: «¿CHV te bajó de pantalla?». Frente a esto, la reportera contestó: «Sí».

Además, en dicha instancia, María Paz Arancibia confirmó que seguía trabajando en el canal, pero que «No me verán en pantalla por el momento».

María Paz Arancibia volvió a Chilevisión

Luego de estar unos días en el sur del país, la periodista de Chilevisión anunció su vuelta a Santiago.

«Hola hola, mi gente linda (…) He vuelto a la vida y para qué les voy a mentir, no sé si estoy mejor o peor de que lo me fui de la vida. Lo cierto que es que debía volver y voy con todo», mencionó María Paz Arancibia.

Y durante la jornada de este miércoles, la comunicadora regresó a Chilevisión y compartió diversos momentos mediante su cuenta de Instagram.

Sin embargo, lo más llamativo fue una historia que compartió, en la que está totalmente desnuda.

Cabd estacar que para acompañar la foto, la periodista de Chilevisión mencionó: «¡Vamos chilenos! Hoy vuelvo al canal».