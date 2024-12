«Eso no se hace, es muy feo»: Pablo Herrera se molestó y le escribió a Julio César Rodríguez por comentario que hizo el periodista en vivo

Recientemente, Pablo Herrera le hizo un reclamo en vivo a Julio César Rodríguez, luego de que el periodista lanzó un comentario sobre un video viral del cantante.

Recordemos que hace algunos días, en redes sociales empezó a circular un registro del cantante, interpretando una de sus canciones en un bar ubicado en la comuna de Providencia.

La situación llamó la atención y ha dado que hablar. En este sentido, en el programa matutino de Chilevisión, Contigo en la Mañana mostraron el registro de Pablo Herrera interpretando «tú eres mía tan mía»

En este sentido, Julio César Rodríguez, señaló que el cantante estaba senada y poco ánimo. De hecho, señaló que le dio pena disposición del artista.

Pablo Herrera se molesta con Julio César Rodríguez y le escribió directamente a su celular

Minutos después, JC Rodríguez indicó que el cantante le escribió por WahatsApp para señalarle que no le agradaron sus palabras. «Me está escribiendo Pablo a mi celular», señaló.

«Me dice: ‘Julio César, no es necesario que te dé pena, esa noche nos encontrábamos despidiendo a un amigo y todos cantando en modo karaoke. Eso no se hace, es muy feo’«, contó el animador de Contigo en la Mañana.

Además, el rostro de Chilevisión, le preguntó a Pablo Herrera qué fue lo feo de sus palabras.

«Este dato no lo teníamos: me dice que ‘por último, las personas me pidieron cantar una de mis canciones», añadió Julio César Rodríguez.

A pesar de que el periodista nacional no recibió una respuesta (al menos de manera inmediata), señaló: «Yo sostengo lo que dije, que Pablo no se ve tan animado. Eso me dio pena, que estaba con los brazos cruzados».

Finalmente, el rostro de Chilevisión indicó que Pablo Herrera no quiso seguir conversando. «No contestó más, parece que se choreó, hue... Todo por culpa de ustedes. ¿Para qué ponen el video?», lanzó.