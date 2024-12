«La gente lo castigó»: Revelan que Sergio Freire pasa por difícil momento tras acusaciones de infidelidad a Maly Jorquiera

El popular humorista Sergio Freire estaría atravesando un complicado momento y según reveló Cecilia Gutiérrez, esto no se debería únicamente a los rumores de su supuesta infidelidad a Maly Jorquiera.

De acuerdo a lo informado por la periodista de farándula en el programa «Oh’ Diosas», el comediante no lo estaría pasando bien en el ámbito laboral.

«Él había vuelto a los shows y no sé si lo va a hacer, porque está muy baja la venta de entradas, como que la gente lo castigó con eso», señaló Cecilia Gutiérrez con respecto a Sergio Freire.

«Él vendía siempre muy rápido sus entradas», añadió la periodista, haciendo la referencia a lo que pasaba antes de que surgieran los rumores de infidelidad a Maly Jorquiera.

Además, Ceci Gutiérrez también se refirió a las especulaciones sobre una supuesta separación entre los humoristas. Incluso la misma Maly lo había revelado en uno de sus shows.

«Tengo entendido, y reportié hasta hoy día, y me dicen que ellos están juntos», señaló la periodista de farándula.

En este sentido, Cecilia Gutiérrez señaló: «Ella lo incorpora en su stand-up porque efectivamente pasaron por una crisis (…) yo creo que tuvieron una separación, pero no esa separación definitiva».

Por otro lado, es importante señalar que hace algunos días, Sergio Freire fue abordado por Primer Plano y se refirió por primera vez de manera pública a su situación con Maly Jorquiera.

Sergio Freire se refiere a su situación con Maly Jorquiera

Luego de ser abordado por Primer Plano, el exintegrante del Club de la Comedia no quiso entregar muchos detalles sobre la situación que vive con Maly Jorquiera. Sin embargo, confesó que no están separados.

«No estamos separados… Maly hace show, la Maly se presenta igual que yo, hacemos show, en eventos. Yo no he hablado con nadie y ella ha hablado con nadie. Y esto lo encuentro súper feo de su parte. Por favor, discúlpenme, pero hasta aquí», indicó Sergio Freire.