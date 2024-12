«Se demoró 10 años en…»: Maly Jorquiera confirma quiebre con Sergio Freire y revela señal que dejó pasar

Durante la jornada de este martes, Maly Jorquiera estuvo presente en los Premios Todo Mejora 2024. Instancia en la que después de varias semanas de especulaciones dio a conocer el quiebre de su matrimonio con Sergio Freire.

Es importante recordar que hace un tiempo Cecilia Gutiérrez reveló que el exintegrante del Club de la Comedia habría sido infiel.

Por otro lado, si bien el matrimonio de los humoristas duró menos de un año, tuvieron una relación de más de una década antes de contraer matrimonio. En dicho tiempo conformaron una familia con su hijo Lucas.

Maly Jorquiera confirma quiebre con Sergio Freire durante rutina

Según informó ADN, en medio de la rutina que realizó en el evento y en tono de broma, Maly Jorquiera confirmó el quiebre con Sergio Freire: «Soy la niña símbolo de que todo mejora (…) Yo me casé y me separé… Al tiro. Qué loca la hueá. Sabí que no lo vi venir, como que llega el estallido».

Además, en esta instancia también se refirió a señales que dejó pasar antes de casarse.

«Lo más loco, para que sepan jóvenes también, es que la vida te da señales. Se demoró 10 años en pedirme matrimonio. ¿Qué otra señal querí? Me voy a casar y todas mis amigas se estaban separando», mencionó Maly Jorquiera.

De todas formas, la humorista dejó en claro que se encuentra mejor emocionalmente y bromeó con lo que le pasó.

En este sentido, señaló: «Si le pasa a Pampita, cómo no le va a pasar a una. Me pasó. Pero una no es Pampita po, con cuea es la Kenita (…) No es lo mismo separarse con plata que sin plata».

Es importante señalar que ni Maly Jorquiera ni Sergio Freire han hablado del tema con los medios. De este modo, han usado el humor para referirse al tema.