Latife Soto impacta tras predecir muerte de conocida figura chilena: «Vamos a estar más preparados para que…»

Durante el último tiempo, la tarotista nacional, Latife Soto ha generado gran sorpresa con sus predicciones, las que van desde el área del espectáculo hasta catástrofes naturales.

En este sentido, durante el domingo pasado, en el espacio digital que comparte con el periodista de Mega, José Antonio Neme, la guía espiritual lanzó un inquietante presagio.

Resulta que el comunicador le consultó a Latife Soto si es que «¿Morirá alguna figura conocida durante 2025?».

En este sentido, antes de que la tarotista tirara las cartas, el rostro de Mega recordó la partida de Sebastián Piñera, la que habría sido predicha por parte de la guía espiritual.

Frente a esto, Latife Soto señaló: «En las cartas sale que una persona va a enfermar mucho».

«Hay una persona, que es conocida, esa persona se va a enfermar. Va a estar un buen tiempo enferma y después va a partir», agregó la tarotita.

Luego, tras ser consultada con respecto a quién se trata, Latife Soto expresó: «Es un hombre. Vamos a estar más preparados para que parta, porque lo vamos a ver harto tiempo enfermo».

Además, la tarotista señaló: «Es un político la persona enfermita. Puede ser un político y hay muerte».

Por otro lado, es importante señalar que hace aproximadamente una semana, Latife Soto lanzó unas impactantes predicciones con respecto al 2025 y 2026.

Las inquietantes predicciones de Latife Soto para el 2025 y 2026

Hace cerca de una semana, en conversación con José Antonio Neme, Latife Soto expresó: «Este otro año sí va a ser un año de terremotos».

Sin embargo, con respecto al caso de Chile señaló: «Un terremoto, no sé si en 2025… yo creo que en 2026. Me salen sismos, nomás, para Chile. Nosotros no, pero en otros países sí van a hacer terremotos más grandecitos».

«Yo creo que México debe ir preparándose para un movimiento sísmico. Para nosotros con un sismo de 7 (grados) no pasa nada, pero en Perú y México es más complicado. Yo veo que se están fracturando las placas, pero frente al mar», agregó Latife Soto en dicha oportunidad.