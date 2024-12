«Tenemos que tener ojo»: Latife Soto impacta tras lanzar inquietante predicción para Chile

Latife Soto es una reconocida tarotista nacional que constantemente está generando noticias debido a sus predicciones. En este sentido, recientemente volvió a dar que hablar, luego de lanzar un inquietante presagio.

Resulta que, la brujita indicó que próximamente se podría desarrollar un sismo en nuestro país.

«¿Saben qué? Tenemos que tener ojo. ¿Se acuerdan que yo les dije que podíamos tener un sismo? Acuérdense que les dije», señaló Latife Soto, de acuerdo lo informado por La Cuarta.

Cabe destacar que la tarotista no señaló la fecha exacta, en que ocurriría. Además, señaló: «Es un sismo, nomás, acuérdense que si no es 8 nosotros no pescamos, pero es un sismo que puede ser al sur de Perú, norte de Chile, toda la zona centro, pero para nosotros es un sismo».

Sin embargo, esto no es todo. Resulta que Latife Soto también hizo impactantes predicciones para el 2025 y 2026.

Latife Soto enciende las alarmas tras lanzar impactantes predicciones

En el espacio virtual que realiza junto al periodista de Mega, José Antonio Neme, la reconocida tarotista nacional lanzó una inquietante predicción para el próximo año.

«Este otro año sí va a ser un año de terremotos», señaló Latife Soto.

Sin embargo, revisando las cartas, indicó que en nuestro país la situación podría ser diferente.

«Un terremoto, no sé si en 2025… yo creo que en 2026. Me salen sismos, nomás, para Chile. Nosotros no, pero en otros países sí van a hacer terremotos más grandecitos», indicó Latife Soto.

En este sentido, la guía espiritual expresó: «Yo creo que México debe ir preparándose para un movimiento sísmico. Para nosotros con un sismo de 7 (grados) no pasa nada, pero en Perú y México es más complicado. Yo veo que se están fracturando las placas, pero frente al mar».

