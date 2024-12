«Negando a un hijo solo por…»: Camila Sepúlveda arremete contra Jordhy Thompson y lanza dura acusación

El exjugador de Colo Colo, Jordhy Thompson y su pareja Camila Sepúlveda vuelven a estar en el ojo del huracán.

Recordemos que la pareja ha protagonizado diversos episodios de violencia intrafamiliar. De hecho, el futbolista fue formalizado por homicidio frustrado durante el año pasado.

Sin embargo, retomaron su relación e incluso el deportista dio a conocer que sería padre.

No obstante, al parecer la tranquilidad se acabó y Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda suman una nueva polémica.

Resulta que hace algunos días, el exjugador de Colo Colo compartió una historia en su cuenta de Instagram, de una ecografía. Esto generó diversas especulaciones con que la pareja estaría esperando un bebé.

Sin embargo, poco después Jordhy Thompson borró el registro.

Camila Sepúlveda lanza dura acusación en contra de Jordhy Thompson

Recientemente, a través de historias en su cuenta de Instagram, Camila Sepúlveda lanzó duras acusaciones en contra del futbolista chileno, Jordhy Thompson, quien actualmente juega en FC Orenburg de Rusia.

«No estoy funando a nadie, pero si me van a estar hablando cosas a través de live, de las que después se arrepienten y negando a un hijo solo por un enojo, eso no lo permitiré, así que cierra tu boca y deja de andar pa la tele», señaló la joven.

Además, Camila Sepúlveda añadió: «Ahora niega al hijo jajajaja que él mismo quiso hacerlo público jajajaja empezó la película de nuevo. Ojo que tú partiste con tus shows de tus lives para variar como estay poco picado jajaja».

En este sentido, la joven expresó: «Yo me iba a quedar piolita con todo, pero si me buscas, me encuentras, y tú sabes que hablo con boucher».

«Si querí desaparecer, hazlo, ¡pero no expongas a un bebé para un show!», complementó.

Creo que alguien no quiere reconocer al bb 👀 #VamosColoColo pic.twitter.com/DZoNgV951C — El Diario Albo 🇨🇱 (@DiarioAlboCl) December 2, 2024

Es importante señalar que en el ámbito deportivo, Jordhy Thompson ha perdido regularidad en el FC Orenburg de Rusia.