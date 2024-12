Nicole «Luli» Moreno reveló cuáles fueron las razones de su polémico video diciendo que se iría de Chile si volvía la farándula: «si supieran el contexto…»

Luego del regreso de la farándula, «Only Fama» se ha encargado de traer de vuelta a icónicos personajes, y en esta ocasión , Nicole «Luli» Moreno fue una de las invitadas al estelar de Mega.

Es importante mencionar que hace algunos meses, Luli realizó una advertencia sin pelos en la lengua. «Les quiero decir algo y solo ustedes lo van a saber, si vuelve la farándula aquí en Chile. Sorry, yo me voy del país», señaló en aquella ocasión.

Por lo mismo, en medio de la entrevista le preguntaron a qué se debieron sus dichos, y ella rápidamente aclaró sus palabras y las puso en contexto.

Luli aclaró sus polémicos dichos respecto a la farándula

Comenzó diciendo que «esto fue en julio, yo en ese momento me estaba preparando para una competencia súper importante a nivel internacional, para representar de mejor manera a mi país».

Además, agregó que «Entonces, iba saliendo de un entrenamiento y tuve un accidente. Pucha, soy muy disciplinada, con el deporte comprometida Y yo dije ‘¿por qué algunos programas de espectáculo, de farándula están hablando cosas que no corresponden?’ Y ahora resulta que no puedo entrenar en dos semanas, estoy lesionada, voy a representar a Chile, me sentía con pena, poco valorada por la televisión», según consignó La Cuarta.

Asimismo, la deportista señaló que «fue un accidente. No entrenar en dos semanas, no comprometerte con las comidas que corresponden, estar postrada, obvio que en ese momento me dio pena, me dio rabia».

En ese contexto, Luli mencionó que se venía preparando de buena manera, y que venía saliendo tricampeona de Chile en la disciplina.

Luego de ver el video, fue sincera en indicar que «uno ve ese video y dice ‘esta mina que se cree’. Pero si la gente supiera el contexto, yo venía entrenando 5 meses, entrenando power, con una disciplina enorme. Para dejar bien puesto a tu país«, cerró.