«Te quedan seis meses de vida»: Miguel «Negro» Piñera reveló que padece delicada enfermedad en entrevista exclusiva

El músico y empresario, Miguel «Negro» Piñera, hermano del fallecido ex Presidente Sebastián Piñera pasa por un complicado momento.

Resulta que recientemente, se dio a conocer un adelanto del capítulo que se emitirá este domingo 22 de diciembre en Primer Plano (Chilevisión). Instancia en la que el artista reveló que fue diagnosticado de una leucemia.

«¿Cuál es el diagnóstico, Miguel?», le preguntó Julio César Rodríguez en la entrevista.

Frente a esto, el Negro Piñera contestó: «Leucemia aguda…un cáncer a la sangre. Esta vez la doctora me dijo: ‘Negro, te quedan seis meses».

Además, en el adelanto del programa de farándula de Chilevisión, también se puede apreciar que el músico señaló que no le teme a la muerte. «Qué le voy a tener miedo a la muerte. Aparte me voy a encontrar con mi hermano, que ya me mandó un WhatsApp: ‘Negro, trae la guitarra», señaló.

En este contexto, Negro Piñera también expresó: «Quiero morirme sin dar pena, no quiero dar lástima. Siento que no es un mal momento para partir».

Vale señalar que en la tarde de este jueves 19 de diciembre se dio a conocer que el empresario fue internado de urgencia en una clínica ubicada en el sector oriente de la capital.

Las sentidas palabras de Miguel «Negro» Piñera en medio de complejo momento

Durante la tarde de este jueves, Miguel «Negro» Piñera compartió una publicación en Instagram, en la que señaló: «Queridos amigas y amigos. Como ya sabrán estoy muy delicado de salud. Este año no ha sido fácil, partió mi hermano el pasado 06 de febrero. Gracias a Dios durante estos meses he tenido el honor de recorrer mi Chile lindo y querido, cantando y haciéndole un humilde homenaje a mi hermano Sebastián».

En este sentido, agregó: «Se vienen tiempos difíciles. Solamente quiero agradecer todo el cariño del mundo que me han dado durante mis 50 años de trayectoria musical. El honor de haberme presentado antes ustedes ha sido mío. Abrazos, gracias Chile y arriba los ❤️❤️❤️❤️❤️».