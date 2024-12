Debido a problemas de salud: Miguel «Negro» Piñera es internado de urgencia

Recientemente, se conoció que Miguel «Negro» Piñera, hermano del expresidente de Chile, Sebastián Piñera se encuentra enfrentando problemas de salud.

La información fue entregada por Meganoticias. De este modo, comunicaron que el músico y empresario llegó a una clínica ubicada en el oriente de la capital del país. Lugar en el que quedó internado.

Es importante señalar que por el momento no se conocen los motivos por el cual, el Negro Piñera asistió al centro médico, ni tampoco su estado de salud actual.

Por otro lado, la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, también confirmó que el músico está enfrentando problemas de salud.

«Me han preguntado mucho por Negro Piñera y sí, está atravesando un momento complejo de salud», señaló a través de su canal de difusión.

Por otro lado, cabe destacar que el hermano del expresidente de Chile es conocido por su lado artístico y su canción «La Luna Llena».

Además, hace un tiempo, Negro Piñera fue parte del reality de Canal 13, «Palabra de Honor» que se graba en Perú. Sin embargo, no permaneció por mucho tiempo en el espacio de telerrealidad, ya que tuvo un accidente, que lo hizo retornar a nuestro país para ser tratado.

En este sentido, tras volver a Chile, el músico y empresario señaló: «Se me fue en collera la moto y en buen chileno me saqué la cresta… Me caí, quedé botado como un perro, se me salió hasta la boina».

Asimismo, en dicha oportunidad, Miguel Piñera señaló que debido al gran dolor que sentía tuvo que abandonar el encierro.