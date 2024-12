¡Remezón en la televisión chilena! Destacada figura de Chilevisión confirmó su salida tras 6 años en el canal

Recientemente, Monserrat Álvarez utilizó sus redes sociales para dar a conocer que dejará Chilevisión.

Es importante señalar que hace varios días se venía rumoreando que la periodista podía salir del canal, debido a que no habría llegado a un acuerdo económico.

Y ahora fue la propia Monserrat Álvarez que confirmó la noticia.

Monserrat Álvarez confirmó su salida de Chilevisión

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, la periodista confirmó que dejará Chilevisión. En este sentido, también reveló que el viernes 27 de diciembre será el último día en el que trabajará en Chilevisión.

«Bueno, la vida es así, me gustan mucho los nuevos desafíos, me gusta también cerrar ciclos, hacer cosas nuevas. He decidido dejar el matinal, este canal que me ha tratado tan bien», señaló Monserrat Álvarez.

Es importante señalar que la reconocida periodista condujo el matinal de Chilevisión «Contigo en la Mañana» desde hace 6 años.

Cabe destacar que desde la señal televisiva emitieron un comunicado, en el que se refirieron a la salida de la comunicadora.

«Comunicamos que a partir del 27 de diciembre nuestra conductora de Contigo en la Mañana, Monserrat Álvarez, deja Chilevisión para enfrentar nuevos desafíos personales, cerrando con ello un importante ciclo», partieron señalando.

Además, expresaron: «Durante sus seis años de estadía en Chilevisión, Monserrat nos demostró su gran calidad profesional en episodios claves de nuestra historia reciente, tanto en Chile como en el mundo».

«Agradecemos el aporte profesional de Monserrat en todos estos años y con mucho afecto le deseamos el mayor de los éxitos en los caminos que emprenda en el futuro», finalizó el comunicado.

Por otro lado, es importante señalar que según informó Glamorama, Monserrat Álvarez podría llegar a TVN.

